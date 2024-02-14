تكنولوجيا: هاتف iQOO Neo 9 Pro يأتي بنظام تبريد يشغل 6043 مم2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد iQOO مؤتمرها القادم في 22 من فبراير للإعلان الرسمي عن هاتف iQOO Neo 9 Pro، ولقد كشفت أحدث التفاصيل عن تصميم نظام التبريد في هذا الإصدار الذي يشغل مساحة 6043 مم2.

قدمت iQOO العديد من التفاصيل حول مواصفات إصدارها القادم iQOO Neo 9 Pro، ومن جديد شارك “Nipun Marya” الرئيس التنفيذي للشركة تفاصيل جديدة حول مواصفات نظام التبريد في هذا الإصدار.

ويؤكد المنشور الذي جاء على منصة X على أن الهاتف يضم نظام تبريد بمساحة 6043 مم²، وهي ترقية كبيرة مقارنة بنظام التبريد المميز لإصدار العام الماضي iQOO Neo 7 Pro الذي ضم نظام تبريد بمساحة 4013 مم².

ومن المقرر أن يأتي هاتف Neo 9 Pro بسعر يبدأ من 457 دولار، على أن يأتي النموذج الرئيسي في الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت، كما يأتي النموذج الأعلى بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

أيضاً يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2، كما يضم ذاكرة عشوائية LPDDR5x، ومعايير UFS 4.0 في سعة التخزين، كما ينطلق الهاتف بواجهة FunTouch OS ونظام تشغيل Android 14.

ويتميز iQOO Neo 9 Pro بشاشة AMOLED بحجم 6.78 إنش، وجودة عرض 1.5K، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 144Hz، وتضم الشاشة كاميرة سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يضم الهاتف مستشعر Sony IMX920 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، كما يأتي المستشعر الثاني بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، وتأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة.

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