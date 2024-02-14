تكنولوجيا: هاتف Asus Zenfone 11 Ultra يظهر بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 في Geekbench

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة Asus في الإستعداد لإطلاق هاتف Zenfone 11 Ultra، ولقد ظهر الهاتف في منصة Geekbench برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3.

شغل هاتف Zenfone 11 Ultra عدد من التسريبات خلال الفترة الأخيرة، والتي كشفت عن الكثير من التفاصيل حول هذا الإصدار.

واليوم يظهر الهاتف من جديد في قاعدة بيانات Geekbench، حيث سجل الهاتف 2226 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية، و6949 في إختبارات الأنوية المتعددة مع رقاقة Snapdragon 8 Gen 3.

أيضاً يظهر هاتف Zenfone 11 Ultra في التسريبات بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل Android 14.

يذكر أن التوقعات تشير إلى أن رصد الهاتف في منصة Geekbench يؤكد إقتراب موعد الإعلان الرسمي عن هذا الإصدار، لذا نترقب الحدث الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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