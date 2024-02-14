تكنولوجيا: تحديث سلسلة Galaxy S24 يجلب تحسينات في تقنية الذكاء الإصطناعي والكاميرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت العملاق الكوري سامسونج في دفع تحديث لبرمجيات سلسلة هواتف Galaxy S24، والذي يأتي ببعض التحسينات لتقنية الذكاء الإصطناعي والكاميرة إلى جانب الشاشة.

قدمت سامسونج سلسلة هواتف Galaxy S24 بشكل رسمي خلال الشهر الماضي، واليوم تقدم تحديث لهذه الإصدارات يأتي بمجموعة من المميزات والإصلاحات إلى جانب تحسينات لهواتف Galaxy S24.

وتؤكد سامسونج على أن هذا التحديث يرتكز على تعليقات المستخدمين حول الأخطاء والتحسينات المطلوبة في الإصدارات الجديدة، والتي تتضمن الشاشة، وتقنية الذكاء الإصطناعي إلى جانب الكاميرة، كما يعمل التحديث على تعزيز التكامل بين الأجهزة والبرمجيات.

إعدادات الشاشة القابلة للتعديل

يمكن لسلسلة Galaxy S24 أن تدعم المستخدمين في تعديل “الإعدادات المتقدمة” للشاشة بإختيار جديد يعرف ب“Vividness”، والذي يدعم ضبط إعدادات الألوان والسطوع للتوافق مع المستوى المطلوب من المستخدم.

مميزات محسنة للكاميرة

انطلقت سلسلة هواتف Galaxy S24 بتحسينات في الكاميرة عن إصدارات الشركة السابقة، والتي تشمل تحسينات في آداء التكبير، ونمط Portrait، وأيضاً نمط التصوير الليلي، إلى جانب تسجيل الفيديو بالكاميرة الخلفية.

ويعزز هذا التحديث مميزات الكاميرة في هذه الإصدارات مع ترقية جديدة في التصوير وتسجيل الفيديو بتجربة ممتعة للمستخدمين.

تحسينات في التواصل

أيضاً يعمل هذا التحديث على العمل على مشكلة اللغة، لتعزيز التواصل بين المستخدمين بسلاسة أكبر، لذا تم إضافة تحسينات على تقنية الذكاء الإصطناعي المتقدمة في هذه السلسلة، بهدف إدراك أسلوب المستخدم بكفاءة أعلى في المواقف المختلفة.

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