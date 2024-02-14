تكنولوجيا: المعاينة الأولية لتحديث Android 15 تتوفر للمطوريين هذا الأسبوع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تبدأ جوجل غداً في دفع الإصدار الجديد من نظام تشغيل الأندوريد، لبدء المعاينة الأولية من تحديث Android 15 قبل الإعلان الرسمي المتوقع في الربع الثالث من هذا العام.

نشر أحد المطوريين على موقع “Android Open Source Project” الرسمي تفاصيل حول خطط جوجل لدفع تحديث Android 15 للمطوريين لبدء المعاينة الأولية للتحديث.

أشارت التفاصيل السابقة إلى أن جوجل تخطط لإطلاق تحديث Android 15 بشكل رسمي في الربع الثالث من هذا العام، إلا أن عملاق البحث لم تكشف عن موعد محدد حتى الآن.

ولقد ظهر تحديث Android 15 في التسريبات برمز “Vanilla Ice Cream”، كما أوضحت التفاصيل التي نشرت عبر المطور اليوم أن التحديث يتوفر للمعاينة غداً 15 من فبراير.

ومن المقرر أن يتوفر هذا الإصدار التجريبي للمعاينة عبر المطوريين فقط، على أن يتوفر على بعض الأجهزة المتوافقة والمحددة من جوجل.

أيضاً أوضحت التفاصيل أن تحديث”Android 15 Vanilla Ice Cream” سيتوفر لهواتف Google Pixel 6 للنموذج المميز بسعة 128 جيجا بايت، والذي يتوفر في متجر أمازون الآن بسعر 347 دولار.

يذكر أن جوجل لم تستعرض بشكل رسمي المميزات المقدمة في هذا الإصدار، إلا أن التسريبات التي نشرت حتى الآن أكدت على أن تحديث Android 15 يجلب مميزات أدوات قفل الشاشة، والمساحات الخاصة، والويجت التي تتوفر في شاشة القفل، إلى جانب المحتوى الذي يظهر أسفل شريط التنقل، وشريط الحالة الذي يظهر في وضع ملء الشاشة في التطبيقات.

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