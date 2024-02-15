شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تطلق مهمة سرية للأمن القومي لقوة الفضاء الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر أن يطلق صاروخ فالكون 9 مهمة USSF-124 لقوة الفضاء الأمريكية اليوم في الساعة 5:30 مساءً. بتوقيت شرق الولايات المتحدة 30: 12 صباحاً بتوقيت مصر، من محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء في فلوريدا، وفقاً لموقع space.

إذا سارت الأمور وفقًا للخطة، ستعود المرحلة الأولى من الصاروخ Falcon 9 إلى الأرض للهبوط عموديًا في كيب كانافيرال بعد حوالي ثماني دقائق من الإقلاع، وسيكون هذا هو الإطلاق والهبوط السابع لهذا المعزز تحديدًا، وفقًا لوصف مهمة SpaceX.

وفقًا لموقع NextSpaceflight ، هناك قمرين صناعيين ينطلقان على متن USSF-124، أحدهما من صنع شركة L3Harris والآخر من شركة Northrop Grumman.

وتخطط SpaceX لإطلاق IM-، وهي مهمة خاصة للهبوط على سطح القمر، في 15 فبراير الساعة 1:05 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة 05: 8 صباحاً بتوقيت مصر، من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا، والذي يقع بجوار محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء.