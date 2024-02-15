شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الرئيس التنفيذى لشركة جوجل يستخدم 20 هاتفا فى المرة الواحدة لأسباب مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث ساندر بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل وAlphabet، مؤخرًا عن عاداته التقنية في إحدى المقابلات، ومن الأمور المدهشة التي ذكرها أنه يستخدم أكثر من 20 هاتفًا في وقت واحد لأسباب مختلفة، وفقاً لموقع indiatoday.

في عالم حيث يكافح معظم الناس للتعامل مع هاتف واحد فقط، فإن اكتشاف بيتشاي يستخدم 20 هاتفًا في المرة، وهو يفعل ذلك لأنه، كجزء من وظيفته، يحتاج إلى اختبار أجهزة مختلفة للتأكد من أن منتجات جوجل تعمل بشكل جيد عليها جميعًا، ويوضح هذا مدى اهتمامه بالبقاء على اطلاع بأحدث التقنيات والتأكد من استمرار جوجل في الابتكار.

لكن عادات بيتشاي التقنية لا تتعلق فقط بمجموعة هواتفه، وعندما سُئل عن مقدار الوقت الذي يقضيه أطفاله أمام الشاشات، أشار إلى أنه من المهم وضع حدود شخصية بدلاً من القواعد الصارمة، وهذا يدل على أنه يؤمن باستخدام التكنولوجيا بمسؤولية، خاصة كوالد في العالم الرقمي اليوم.

عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على أمان حساباته، اعترف بيتشاي بأنه لا يغير كلمات المرور الخاصة به كثيرًا، وبدلاً من ذلك، فهو يعتمد على المصادقة الثنائية لمزيد من الأمان، وهذا يوضح أنه يثق في أساليب الأمان الحديثة ولكنه يعتقد أيضًا أن المستخدمين يجب أن يكونوا مسؤولين عن سلامتهم عبر الإنترنت.

لدى بيتشاي أيضًا بعض الأفكار الكبيرة حول الذكاء الاصطناعي (AI) ويعتقد أن الذكاء الاصطناعي سيكون أهم تقنية ابتكرتها البشرية على الإطلاق، مقارنة تأثيرها بأشياء مثل النار والكهرباء، وهذا يدل على أنه يتطلع دائمًا إلى الأمام ويؤمن بدفع حدود ما يمكن أن تفعله التكنولوجيا.