شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يستخدم Windows 11 الذكاء الاصطناعى لترقية الألعاب تلقائيًا؟ تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مايكروسوفت أن Windows 11 24H2 Insider سيتم إصداره في وقت لاحق من هذا العام، ومن المنتظر أن يتميز بميزة جديدة، وهي" تقنية الدقة الفائقة التلقائية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي"، وفي حين أن الدعاية المغلوطة الموجودة أسفل الميزة تشير إلى أنها مخصصة للألعاب، إلا أنها قد تكون أكثر فائدة خارجها، ومع ذلك هناك جانب سلبي كبير فهو لن يكون متاحًا على نطاق واسع كما قد يبدو، وفقت لتقرير ديجيتال تريند .

تم اكتشاف هذه الميزة لأول مرة بواسطة PhantomOcean3 على X (Twitter سابقًا) ، وكان اكتشافًا مهمًا للغاية، مع الأخذ في الاعتبار أن مايكروسوفت على ما يبدو تبقي هذه الميزة مخفية جيدًا.

ولتمكينه يجب على المستخدمين اتباع الخطوات التالية: الإعدادات > النظام > العرض > الرسومات، وعلى الرغم من أنه ربما ليس من السهل العثور عليها، إلا أن الميزة نفسها قد تكون واعدة جدًا.

ويمكن تمكين ما يسمى بـ "Auto SR" في جميع المجالات أو في تطبيقات معينة فقط، و تُظهر إحدى لقطات الشاشة التي شاركتها PhantomOcean3 أنه تم تمكينها في تطبيق الكاميرا من Microsoft، ومن السهل أن نتخيل أن استخدام Auto SR ضمن هذه الأنواع من التطبيقات سيكون أكثر فائدة من استخدامه لترقية ألعاب AAA.