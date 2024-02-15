شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل: هناك الآن أكثر من 1000 تطبيق متاح على Vision Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جريج جوسوياك، مدير التسويق في شركة Apple، إن هناك أكثر من 1000 تطبيق متاح لـ Vision Pro، ويوجد أيضًا أكثر من 1.5 مليون تطبيق iPad متوافق مع Vision Pro ويمكن تشغيله على الجهاز، وفقاً لموقع macrumors.

عندما تم إطلاق Vision Pro، قالت شركة Apple أن هناك أكثر من 600 تطبيق متاح لسماعات الرأس، وبالتالي زاد عدد التطبيقات بأكثر من 400 تطبيق في الأسابيع التى تلت ظهور Vision Pro لأول مرة.

يستطيع Vision Pro تشغيل العديد من التطبيقات الموجودة على ‌iPad‌، ولكن عدد التطبيقات البالغ 1000 تطبيق مخصص لتلك التطبيقات التي تم تصميمها وتحسينها لسماعات الرأس.

أصدرت شركة Apple سماعة الرأس Vision Pro المستقبلية ذات الواقع المختلط (XR) في 2 فبراير 2024 – بعد عدة أشهر من الإعلان عنها في مؤتمر المطورين العالمي في 5 يونيو 2023، ويبلغ سعر سماعة الرأس 3499 دولارًا.

من خلال نشر تطبيقها على Vision Pro، تتطلع Victoria VR إلى دمج تكنولوجيا Apple الداخلية مع تقنياتها الخاصة وتقديم تجربة لعب واقعية للاعبين.

صرحت شركة Victoria VR،"ستكون هناك فرص جديدة كل يوم لتشجيع المستخدمين على العودة والتفاعل مع العالم، سوف نستضيف مسابقات ونقدم مكافآت يومية/أسبوعية/شهرية للمستخدمين وسنعمل مع الطبقة العليا في صناعة الألعاب، وسنقوم بإنشاء سلسلة من المهام والألعاب المصغرة بالاعتماد على الخبرة الغنية المكتسبة من أسلافنا".

ومن المثير للاهتمام، أنه على الرغم من إحجام شركة Apple عن السماح لمستخدميها بالتعامل مع الأصول الرقمية الافتراضية المتقلبة مثل العملات المشفرة، فإن تطبيق Victoria VR سيعرض مستخدمي Vision لأنشطة التشفير وNFT.