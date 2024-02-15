شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سلسلة آيفون 16 برو ستصل بذاكرة 2 تيرا بايت .. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط شركة أبل لترقية سلسلة هواتف iPhone 16 Pro بعدد من الميزات الرئيسية، ونحن نحصل الآن على تفاصيل أكثر تحديدًا بفضل شائعة جديدة مستندة إلى مصادر سلسلة التوريد، حيث من المنتظر زيادة التخزين إلى 2 تيرابايت، مقارنةً بالحد السابق البالغ 1 تيرابايت في هواتف الجيل السابق.

كما سيتميز كلا من طرازي iPhone 16 Pro بشاشات أكبر - بحجم 6.3 بوصة للـ 16 Pro و 6.9 بوصة للـ 16 Pro Max، والجدير بالذكر هنا أن كلا الهاتفين سيأتيان بشاشات OLED من نوع Micro Lens Array (MLA)، والتي يفترض أنها ستوفر إخراجًا أفضل للسطوع وزوايا رؤية أفضل حتى من الشاشات OLED التقليدية.

وستأتي سلسلة iPhone 16 Pro بشريحة Apple A18 Pro إلى جانب 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، كما تؤكد التسريبات الجديدة أيضًا التسريبات السابقة بشأن الميزات الحصرية للذكاء الاصطناعي في طرازات 16 Pro، وقد نرى أيضًا بعض التكامل مع نموذج Apple MGIE AI الذي تم إطلاقه مؤخرًا.

على حد قول الشائعات، سيحصل كلا الهاتفين على عدسة 48 ميجابكسل للزاوية العريضة، وسيحصل الهاتف الأصغر أخيرًا على عدسة tetraprism بمضاعفة 5x. من المتوقع أن يقدم iPhone 16 Pro Max القادم أفضل عمر للبطارية على أي طراز Pro وفقًا لشائعة جديدة. من المتوقع أن يحصل الـ 16 Pro Max على خلية بطارية بسعة 4,676 مللي أمبير في الساعة مقارنةً بسعة البطارية البالغة 4,441 مللي أمبير في الساعة للـ 15 Pro Max، وهو ما سيساعد عمر البطارية الأطول على الإطلاق لأي iPhone، إلى جانب توفير كفاءة استخدام الطاقة المزعومة من مجموعة الشرائح الجديدة.