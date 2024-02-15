تكنولوجيا: سلسلة آيفون 16 برو ستصل بذاكرة 2 تيرا بايت .. تفاصيل

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كما سيتميز كلا من طرازي iPhone 16 Pro بشاشات أكبر - بحجم 6.3 بوصة للـ 16 Pro و 6.9 بوصة للـ 16 Pro Max، والجدير بالذكر هنا أن كلا الهاتفين سيأتيان بشاشات OLED من نوع Micro Lens Array (MLA)، والتي يفترض أنها ستوفر إخراجًا أفضل للسطوع وزوايا رؤية أفضل حتى من الشاشات OLED التقليدية.
على حد قول الشائعات، سيحصل كلا الهاتفين على عدسة 48 ميجابكسل للزاوية العريضة، وسيحصل الهاتف الأصغر أخيرًا على عدسة tetraprism بمضاعفة 5x. من المتوقع أن يقدم iPhone 16 Pro Max القادم أفضل عمر للبطارية على أي طراز Pro وفقًا لشائعة جديدة. من المتوقع أن يحصل الـ 16 Pro Max على خلية بطارية بسعة 4,676 مللي أمبير في الساعة مقارنةً بسعة البطارية البالغة 4,441 مللي أمبير في الساعة للـ 15 Pro Max، وهو ما سيساعد عمر البطارية الأطول على الإطلاق لأي iPhone، إلى جانب توفير كفاءة استخدام الطاقة المزعومة من مجموعة الشرائح الجديدة.
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