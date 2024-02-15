شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير.. أبل لم تحل مشكلة الصوت بأجهزة ماك بوك منذ 10 أعوام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم تقم شركة Apple حتى الآن بإصلاح الخلل في نظام التشغيل macOS الذي يتسبب في انحراف توازن الصوت على أجهزة Mac في ظل ظروف معينة، على الرغم من اعترافها بالمشكلة منذ 12 عامًا تقريبًا، وفقاً لموقع macrumors.

سلط مطور يُدعى فابيان الضوء على المشكلة في منشور على موقع X (تويتر سابقًا)، مدعيًا أن شركة Apple "لم تقم بعد بإصلاح خطأ توازن الصوت بين اليسار واليمين في نظام التشغيل macOS، ولا يزال يتعين علي استخدام أحد التطبيقات لإصلاحه تلقائيًا، يعود تاريخه إلى عام 2015، وهذا يعني أننا نقترب من الذكرى السنوية العاشرة".

Balance Lock هو التطبيق المعني، ويمكن تنزيله مجانًا من برنامج Tunabelly، وتم تأكيد استمرار وجود الخطأ من قبل مستخدمين آخرين استجابوا لمنشور X وعلقوا عليه في Hacker News.

المستخدمين في عام 2013 على Stack Exchange، أنه واجه نفس الخطأ على أجهزة Mac متعددة يعود تاريخها إلى عام 2003، وسواء كان الأمر كذلك أم لا، ما نعرفه هو أن شركة Apple اعترفت بالخطأ في 12 فبراير 2012 في جهاز Mac مستند دعم OS X 10.2، والذي لم يعد موجودًا على موقع ويب Apple ولكن يمكن استرجاعه عبر Wayback Machine الخاص بأرشيف الإنترنت.

تقول أبل فيه: في بعض الحالات، قد ينجرف توازن الصوت بشكل غير متوقع نحو القناة اليسرى أو اليمنى، ويمكن أن يحدث هذا إذا قمت بالضغط بسرعة على مفتاحي رفع مستوى الصوت أو خفضه أثناء تعرض المعالج الدقيق للكمبيوتر لحمل ثقيل، ولتصحيح المشكلة، تنصح Apple المستخدمين بفتح لوحة الصوت في تفضيلات النظام (الآن إعدادات النظام) واسحب شريط تمرير توازن الصوت إلى الموضع المطلوب".

نظرًا لنصيحة شركة Apple في ذلك الوقت، يبدو أن الشركة لم تكن قادرة على التوصل إلى حل مناسب عندما تم نشر مستند الدعم، الأمر الذي يطرح السؤال حول ما إذا كان لا يزال ليس لديها حل للخلل، وهذا هو السبب وقد سمحت لها الشركة بالبقاء في الإصدارات المتعاقبة من نظامي التشغيل Mac OS X وmacOS حتى يومنا هذا.