شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. ميزة التصفح الآمن لنظام Android وكيف تعمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم جوجل ميزة أمان جديدة للهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android، والتي تم تصميمها للحفاظ على أمان المستخدمين من الروابط الضارة أثناء استخدام التطبيقات على أجهزتهم المحمولة، وتدعم ميزة "التصفح الآمن في Android" تطبيقات الطرف الثالث وستنبه المستخدمين عند وصولهم إلى الروابط أو مواقع الويب الضارة، وفقًا لخبير أندرويد Rahman via، وتم رصد هذه الميزة على هواتف Pixel من Google، ومن المتوقع أن يتم طرحه على الهواتف الذكية الأخرى عبر خدمات Google Play بالإضافة إلى القدرة على تبديل الإعداد، وفقاً لموقع gadgets360.

وفقًا للتفاصيل التي شاركها Rahman via علي منصة X (المعروفة سابقًا باسم Twitter)، ظهرت صفحة جديدة للتصفح الآمن لنظام Android على بعض الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android، لإعلام المستخدمين بأن الميزة يمكن أن تنبههم عندما يتصفحون داخل التطبيقات المدعومة ويواجهون روابط وصفحات ويب ضارة، ويشير الوصف أيضًا إلى أن ميزة التصفح الآمن يمكنها حماية المستخدمين من روابط التصيد الاحتيالي.

ليس من الواضح حاليًا أي تطبيقات الطرف الثالث ستوفر الدعم لميزة التصفح الآمن لنظام Android الجديدة من جوجل، ولا يذكر قسم التطبيقات المدعومة في لقطة الشاشة أسماء أي تطبيقات، ويقول Rahman via إن الميزة يمكن أن تستخدم مكتبة تسمى SafetyNet Safe Browsing API للسماح للتطبيقات بالتحقق مما إذا كان الرابط قد تم تصنيفه على أنه تهديد معروف بواسطة Google.

تعرض صفحة الإعدادات نفسها أيضًا مفتاح تبديل يسمى استخدام الحماية من التهديدات المباشرة والذي يُزعم أنه يستخدم "أحدث إصدار من التصفح الآمن" ويوفر اكتشافًا أكثر دقة للتهديدات، وليس من الواضح ما إذا كان مفتاح التبديل قيد التشغيل افتراضيًا وما إذا كان سيتعين على المستخدمين الاشتراك لاستخدام هذه الميزة.

توجد صفحة التصفح الآمن الجديدة لنظام Android ضمن الإعدادات > الأمان والخصوصية > مزيد من الأمان والخصوصية في تطبيق الإعدادات على هواتف Pixel من Google، وبالمثل، يمكن لأصحاب الهواتف الذكية الوصول إلى الميزة ضمن الإعدادات> الأمان والخصوصية.