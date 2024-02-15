تكنولوجيا: أجهزة سامسونج القديمة ستحصل على ميزة Instant Slo-mo

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - على الرغم من أن سلسلة Galaxy S24 تأتي مع بعض تحديثات الأجهزة الملحوظة، فإن أبرز ما يميز هذه الهواتف الذكية هي ميزة Galaxy AI.

قدمت سامسونج مجموعة من الميزات البرمجية المفيدة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي. وإحدى هذه الميزات هي “Instant Slo-mo”، والتي يمكنها تحويل أي فيديو عادي إلى فيديو بطيء الحركة.

وقد تم الآن تأكيد هذه الميزة لعدد قليل من الهواتف والأجهزة اللوحية القديمة:

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 Plus

Galaxy S23

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9 Plus

Galaxy Tab S9

بالإضافة إلى ذلك، كشفت الشركة أن الميزة ستكون متوافقة مع المزيد من أنواع الفيديو. إذ تقتصر الميزة حاليًا على مقاطع فيديو 8 بت التي تتراوح من دقة 720 بكسل إلى 8K. وأيضًا، يتم دعم تنسيق الملف mp4. فقط في الوقت الحالي.

ولكن قريبًا، لن تكون متوافقة فقط مع مقاطع الفيديو ذات 10 بت، ولكن أيضًا مع دقة 480 بكسل وامتداد .mov.

وتقول شركة سامسونج أن الميزة تعمل فقط على الأجهزة التي تحتوي على الأقل على شريحة Snapdragon 8 Gen 2 أو شريحة رئيسية أحدث. لذلك، لا تتوقع وصوله حتى إلى الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية القديمة.

من المتوقع أن يتم طرح ميزة Instant Slow-mo للأجهزة المذكورة أعلاه مع تحديث One UI 6.1.

المصدر