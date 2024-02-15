تكنولوجيا: طرح مؤثرات الشاشة على تطبيق رسائل جوجل بشكل بطيء

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يتم طرح ميزة مؤثرات الشاشة على تطبيق رسائل جوجل بشكل بطيء مع توفر مجموعة فرعية فقط من المشغلات.

تعرض هذه الميزة التعبيرية رسمًا متحركًا على الشاشة بأكملها لبضع ثوانٍ عند إرسال أو استقبال عبارات معينة.

فمثلاً، عند ارسال “أنا أحبك” او “عيد حب سعيد“، ستري قلوب وطيور تطير نحو شاشتك.

بشكل عام، أثارت جوجل أكثر من 15 كلمة مخفية لمؤثرات الشاشة، وهي تعمل في كل من محادثات RCS والرسائل النصية القصيرة، بينما لا توجد حاليًا طريقة لإيقاف تشغيلها.

تم طرح هذه الميزة في الأسابيع الأخيرة على النسخة التجريبية، مع زيادة توفرها قبل عيد الحب.

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