تكنولوجيا: بعض مستخدمي Vision Pro يسترجعون النظارة الذكية لأنها اتعبتهم جسديًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وفقًا لموقع The Verge، أظهرت بعض منشورات وسائل التواصل الاجتماعي من مشتري Vision Pro أن العديد منهم قد بدأوا في إعادة النظارة الخاصة بهم إلى أبل.

وعلى منصة Threads، كتب “باركر أوتولاني“، مدير منتج The Verge: “يا له من يوم محبط. لا أصدق ذلك، لكنني سأقوم باسترجاع نظارة Vision Pro.. فهي غير مريحة للغاية عند ارتدائها وتشكل ضغطًا على عيني“.

واضاف: “تعمل النظارة مثل السحر، لكن المقايضات الجسدية لا تستحق العناء بالنسبة لي الآن.”

وقد اشتكى مستخدمون آخرون من أمراض جسدية بعد استخدام المنتج مثل المؤثر التكنولوجي Rjey الذي كتب في تغريدة: “لا أستطيع الانتظار لإعادة Vision Pro. هي بالفعل أكثر قطعة تقنية مذهلة جربتها على الإطلاق، لكني لا أستطيع التعامل مع هذا الصداع بعد 10 دقائق من استخدامها.”

كانت العديد من التعليقات هي نفسها التي أثنت على تقنية النظارة ولكنها أعقبت ذلك بالسبب الذي جعل مالكي Vision Pro يشعرون أن من مصلحتهم إعادة الجهاز.

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