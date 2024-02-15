شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تصدر النسخة التجريبية الثالثة من نظام التشغيل iOS 17.4 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت شركة Apple اليوم النسخة التجريبية الثالثة من تحديثات iOS 17.4 وiPadOS 17.4 القادمة لمختبري النسخة التجريبية العامة، مما يسمح لغير المطورين باختبار البرنامج قبل إصداره، وتأتي النسخة التجريبية العامة الثالثة من iOS 17.4 وiPadOS 17.4 بعد أسبوع من إصدار Apple للنسخة التجريبية الثانية، وفقاً لموقع macrumors.

يمكن لمختبري الإصدار التجريبي العام الحصول على الإصدار التجريبي من خلال فتح تطبيق الإعدادات، والانتقال إلى قسم تحديث البرنامج، والضغط على خيار "تحديثات بيتا"، والتبديل بين iOS 17 أو iPadOS 17 Public Beta، ويلزم التسجيل في موقع الاختبار التجريبي الخاص بشركة Apple.

يقدم الإصداران التجريبيان من iOS 17.4 وiPadOS 17.4 مجموعة كبيرة من التغييرات للمستخدمين في الاتحاد الأوروبي، مما يسمح بمتاجر تطبيقات بديلة وطرق دفع بديلة.

هناك خيارات جديدة لاختيار المتصفح الافتراضي، وقد تم فتح NFC للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، ولم يتم إلزام المتصفحات باستخدام WebKit.

إلى جانب هذه التغييرات، يجلب التحديث أيضًا شخصيات رموز تعبيرية جديدة، ونصوص Podcast، وتعديلات على Safari، وتلميحات لما يمكن أن نتوقعه من الجيل التالي من CarPlay.