تكنولوجيا: مراجعة لهاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طورت سامسونج هاتف Galaxy S24 Ultra بكافة المواصفات التي يبحث عنها المستخدمين في هاتف من الفئة المميزة، وفي السطور القادمة نستعرض مميزات هذا الإصدار.

إذا كان هدفك في الحصول على هاتف من الفئة المميزة يضم أطول عمر شحن للبطارية، أو هاتف يضم أفضل إعدادات في الكاميرة الخلفية، فإن سامسونج حرصت على أن تقدم إصدار Ultra هذا العام بكل المواصفات التي يبحث عنها المستخدمين في هذه الفئة من الهواتف الذكية.

حيث تستمر البطارية في هذا الإصدار لفترة أطول من أي من هواتف الأيفون، حيث يمكن أن يصل الشحن مع الإستخدام المعتدل إلى أكثر من يوم كامل.

كما يضم Galaxy S24 Ultra أفضل إعدادات للكاميرة الخلفية والتي تم تحسينها مقارنة بالإصدار السابق، لذا يمكن لإعدادات الكاميرة في هذا الإصدار أن تدعمك في إلتقاط صور لمختلف الأشياء بأفضل آداء.

ويتفوق هذا الإصدار ببرامج إحترافية للمستخدمين لا تتوفر في هواتف الأيفون الأخيرة، وذلك من خلال ميزة “Samsung DeX” التي ستعمل على تحويل الهاتف إلى جهاز حاسب إفتراضي يتكامل مع نظام windows.

من جانب أخر لا تأتي تجربة البرامج ومميزات الذكاء الإصطناعي بتجربة سلسلة في S24 Ultra، حيث تأتي هذه المميزات محجوبة وللوصول إليها سيكون على المستخدم المرور بالكثير من الخطوات في الإعدادات.

أيضاً قد لا تكون مميزات الذكاء الإصطناعي مثالية، ففي الوقت الذي تأتي ميزة الترجمة التي ترتكز على تقنية الذكاء الإصطناعي بآداء يجذب عدد من المستخدمين، إلا أن هناك بعض الأدوات والمميزات الأخرى الغير هامة للمستخدمين ومنها زر بتقنية الذكاء الإصطناعي مخصص لإعادة تنسيق “Samsung Notes”، أو تلخيص لصفحات الإنترنت، لذا عند شراء هذا الإصدار لا تتوقع أن تكون مميزات الذكاء الإصطناعي مثالية وتأتي بالدعم الأمثل للمستخدمين.

السعر

قدمت سامسونج هاتف GALAXY S24 ULTRA في السوق السعودي بسعر يبدأ من 5399 ريال للنموذج الرئيسي المميز بسعة 256 جيجا بايت، بينما يأتي النموذج الأعلى بسعة 512 جيجا بايت بسعر 5899 ريال ويتوفر أعلى نموذج للهاتف بسعة 1 تيرابايت وسعر 6899 ريال سعودي.

ومقابل هذا السعر تقدم سامسونج هذا الإصدار بالكثير من المميزات مع دعم تحديث النظام والتحديثات الأمنية على مدار 7 سنوات.

مواصفات الهاتف

يضم GALAXY S24 ULTRA أفضل المواصفات والمعايير التي يتفوق بها في العديد من الإختبارات على إصدار ابل iPhone 15 Pro، و iPhone 15 Pro Max، ومن بين هذه الإختبارات آداء الأنوية المتعددة، وإختبارات كرت الشاشة، وأيضاً في إختبارات آداء البطارية، ويتضمن هذا الإصدار المواصفات التالية:

الأبعاد 162.3 في 79.0 في 8.6مم الوزن 232 جرام الشاشة شاشة AMOLED 2X ديناميكية بحجم 6.8 إنش، وبسطوع 2600-nit دقة العرض QHD Plus معدل التحديث متغير من 1Hz-120Hz المعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 المخصص لأجهزة Galaxy الذاكرة 12 جيجا بايت رام سعة التخزين 256 أو 512 جيجا بايت أو 1 تيرابايت نظام التشغيل نظام تشغيل Android 14 وواجهة One UI 6 مع دعم تحديثات للنظام والبرامج حتى 7 سنوات الكاميرة الخلفية مستشعر رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل وفتحة عدسات واسعة f/1.7 مع مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسات فائقة الإتساع f/2.2، مع مستشعر بدقة 50 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/3.4 بعدسات periscope لتكبير بصري حتى 5 مرات ومستشعر telephoto بدقة 10 ميجا بيكسل لتكبير بصري حتى 3 مرات بفتحة عدسات f/2.4 الكاميرة الأمامية بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2 البطارية 5000 mAh الشحن 45W سلكي، وشحن لاسلكي بقدرة 15W الألوان تيتانيوم بنفسجي، تيتانيوم رمادي، تيتانيوم أسود، تيتانيوم أصفر، تيتانيوم أزرق، تيتانيوم أخضر، تيتانيوم برتقالي

التصميم

تقدم سامسونج هاتف Galaxy S24 Ultra بتصميم يحاكي الإصدار السابق بشكل كبير مع بعض الإختلافات البسيطة في التصميم، حيث يأتي هذا الإصدار بتغيير في تصميم فتحات المكبر الصوتي، وموقع الميكروفونات الذي تم تحريكه بنسبة بسيطة، لذا لا يأتي بتغيير كبير عن الإصدار السابق في التصميم العام رغم المميزات الجديدة في تكوينات S24 Ultra.

وتدعم سامسونج الهاتف بطبقة زجاجية مع طبقات من الطلاء المعدني التي تضفي عمق على التصميم النهائي للهاتف، والذي يظهر بشكل كبير في اللون البنفسجي المعدني المصقول، حيث تركز سامسونج بشكل خاص على اللمسات النهائية في لون الهاتف، والذي يتكامل مع الطبقة الزجاجية للحماية “Gorilla Glass Armor”.

أيضاً يأتي زر الطاقة وزر التحكم في الصوتيات في نفس الجانب من إطار الهاتف لتجربة أفضل في التحكم، ويعد إستخدام إطار التيتانيوم في تصميم الهاتف من أبرز التغييرات في هذا الإصدار، إلا أن هذا الإختيار لا يقدم إختلاف كبير في التصميم مقارنة بإصدار العام الماضي، أو بنفس التأثير الذي يقدمه تصميم التيتانيوم في هواتف iPhone 15 Pro Max على سبيل المثال، حيث يأتي هاتف Galaxy S24 Ultra بوزن أخف بجرام واحد فقط عن إصدار العام الماضي.

من جانب أخر يأتي قلم S Pen في هذا الإصدار بتصميم يدعم النقر في الجزء العلوي، كما يأتي القلم بمستشعر للحركة، ويدعم قلم stylus التحكم في زر الكاميرة عن بعد عبر الإتصال بالبلوتوث.

أيضاً يأتي قلم stylus بآداء إحترافي في الرسم بأعلى دقة لذا يتفوق على أي قلم stylus أخر، كما يأتي بتقنية البلوتوث مدمجة للتحكم في مميزات الهاتف عن بعد.

يمكنك أيضاً ملاحظة التصميم المسطح لإصدار Ultra هذا العام، لذا تم تغيير الشاشة المنحنية، مما أدى إلى خفض تأثير الإطار في حواف الشاشة، كما تظهر الشاشة بحجم أكبر، إلا أن إنحناء الشاشة في الإصدار السابق قدم تجربة أفضل في الإمساك بالهاتف.

الشاشة

تدعم سامسونج هاتف Galaxy S24 Ultra بشاشة ممتازة، تجمع بين أفضل جودة عرض، مع أعلى وضوح ودقة في الألوان، بعرض مشرق للألوان، وبنسبة سطوع فائقة.

وتأتي الشاشة في هذا الإصدار بعدد من التحسنيات والتي تتضمن السطوع التكيفي في الشاشة الذي يعمل على ضبط السطوع وقوة الألوان وفقاً للإضاءة المحيطة، لذا في الأماكن المفتوحة المميزة بالإضاءة الساطعة في ضوء النهار ستصل الشاشة إلى أقصى سطوع 2600 nit.

الشاشة تأتي أيضاً بإختيار “Extra Dim” وهو إختيار يعمل على الحفاظ على دقة الألوان في الشاشة حتى مع أقل نسبة سطوع للشاشة، ليقدم للمستخدم آداء ممتاز في قراءة الرسائل في الإضاءة المنخفضة.

أيضاً كما هو متوقع تتميز الشاشة أيضاً بدعم نمط “always-on”، يمكنك أيضاً الحصول على أحد حافظات S-View المطورة من سامسونج لإظهار التوقيت وحالة الطقس عبر نافذة صغير لشاشة الهاتف، كما يمكن أن تعرض الإشعارات.

وتتكامل المميزات الرائعة في شاشة الهاتف مع دعم هاتف Ultra معدل تحديث 144Hz، إلا أن سامسونج تستمر في دعم تقنية Dolby Vision، بينما تعد معايير Dolby HDR الإختيار الأفضل مع هذه المميزات في الهاتف.

البرامج

تدعم سامسونج هاتف Galaxy S24 Ultra بمميزات الذكاء الإصطناعي، إلا أن عدد محدود من هذه المميزات يقدم دعم للمستخدمين بشكل جيد.

ويتميز هذا الإصدار بنظام تشغيل Android 14 وواجهة One UI 6، مع دعم التحديث للنظام والبرمجيات على مدار 7 سنوات القادمة، إلا أن التجربة العملية لواجهة One UI 6 مازالت فوضوية إلى حد ما، لذا سيستغرق المستخدم بعض الوقت للوصول إلى مميزات الذكاء الإصطناعي الجديدة في الهاتف.

ومن بين المميزات المقدمة من سامسونج في Galaxy S24 Ultra آداة الترجمة الجديدة، وهي آداة ترتكز على تقنية الذكاء الإصطناعي لدعم المستخدم في ترجمة الرسائل النصية، أيضاً ستتوفر آداة ترتكز على الذكاء الإصطناعي لتحرير الصور، وآداة أخرى لتلخيص صفحات الإنترنت بدقة.

أيضاً كما أشرنا سابقاً فإن مميزات الذكاء الإصطناعي تحتاج إلى البحث في قائمة الإعدادات التي تتضمن 22 من الإختيارات المختلفة، على أن تتضمن هذه الإختيارات 16 إختيار جديد، مع إختيار “Advanced Intelligence” الذي يضم مميزات الذكاء الإصطناعي المتقدمة.

ومن المتوقع أن تقدم مميزات الذكاء الإصطناعي دعم جيد للمستخدم عند الكتابة، حيث تعمل على ضبط الرموز وشكل الرسائل، ولقد ادمجت سامسونج مميزات الذكاء الإصطناعي في لوحة المفاتيح مع ميزة الترجمة الحية التي ستدعم المستخدم في مختلف التطبيقات، إلا أن الميزة لا تأتي بآداء إحترافي حيث تظهر بعض المشكلات عند بدء التصحيح التلقائي، مثل ظهور الحروف بحجم كبير في منتصف العبارة، كما سيتم إدراج بعض العبارات التلقائية التي لا تتوافق مع النصوص، لذا مازالت مميزات الذكاء الإصطناعي غير إحترافية.

أيضاً بعض من مميزات الذكاء الإصطناعي التي نقلت من سلسلة Google Pixel 8 لا تقدم الآداء الأمثل في Galaxy S24 Ultra، فعلى سبيل المثال لا يقدم تطبيق “Voice Recorder” الملخص الذي يظهر في تطبيق Recorder في هواتف Pixel، حيث يأتي إصدار سامسونج بآداء أبطأ ودقة أقل.

من جانب أخر تأتي آداة تحرير الصور التي ترتكز على الذكاء الإصطناعي بمستوى أقل من المتوقع مقارنة بالآداة المقدمة في هاتف Pixel 8 Pro، وتأتي آداة التحرير بعنوان “Generative” والتي تتيح إختيار الكائنات في الصور ومن ثم تغير موقعها أو حجمها أو حذفها من الصور بشكل كامل.

أيضاً عند حذف الكائنات من الصور أو الخلفية بشكل كامل سيتاح للمستخدم تغيير الخلفية أو الكائنات المحذوفة بتقنية الذكاء الإصطناعي، وفي أدوات التحرير يغيب عن إصدار سامسونج آداة “Photo Unblur” التي تتيح لمستخدمي Pixel تحسين جودة الصور القديمة التي إلتقطت بإصدارات أخرى من الهواتف الذكية، هذا إلى جانب ميزة “Best Take” التي تدعم المستخدم في إزالة التعبيرات الغير مرغوب بها من الصور وأيضاً الأعين المغلقة.

بعيداً عن مميزات الذكاء الإصطناعي تقدم سامسونج ميزة “DeX” التي تدعم المستخدم في تحويل الهاتف إلى جهاز Chromebook إحترافي، وعند إقتران الهاتف بشاشة خارجية مع لوحة مفاتيح وفارة سيكون لدى المستخدم جهاز حاسب متكامل يدعم التنقل بسلاسة وحفظ البيانات السرية بالعمل على هاتفك الخاص.

الكاميرات

يأتي هاتف Galaxy S24 Ultra بميزة التكبير البصري هذا العام حتى 5 مرات، ويقدم الهاتف أفضل آداء في التكبير البصري هذا العام، حيث يتفوق على كاميرة Galaxy S23 Ultra التي تميزت بدعم التكبير البصري حتى 10 مرات.

كما تدعم سامسونج هاتف Galaxy S24 Ultra بميزة التكبير الرقمي حتى 100 مرة، ولا يختلف الآداء في التكبير في كلا الحالتين الذي يأتي بأفضل مستوى في دقة الألوان، والنطاق الديناميكي مقارنة بهاتف Galaxy S23 Ultra.

أيضاً ستلاحظ عمق أعلى في دقة الألوان، إلا أن دقة التفاصيل ستنخفض مع تحسين جودة العرض بشكل عام في الصور، أيضاً يتميز التكبير البصري حتى 5 مرات بآداء أفضل في هاتف iPhone 15 Pro Max، بينما يتفوق إصدار سامسونج في التكبير الرقمي.

يمكنك أن تلاحظ دقة التفاصيل عند التكبير الرقمي بالهاتف حتى 25 مرة مقارنة بهاتف الأيفون الذي لم يدعم التكبير لمستوى أعلى بتفاصيل واضحة.

أيضاً قامت سامسونج بمعالجة مشكلة دقة الألوان في هاتف Galaxy S24 Ultra من خلال تقنيات جديدة لمعالجة الألوان أقرب لتقنيات هواتف الأيفون، ولقد كانت الألوان الغير طبيعية واحدة من الإنتقادات التي وجهت لشركة سامسونج في الإصدارات السابقة.

بشكل عام يأتي هاتف Galaxy S24 Ultra بأفضل كاميرة قدمت في الهواتف الذكية المميزة هذا العام، والتي تشمل لقطات macro، وتصوير السيلفي وأيضاً لقطات portrait التي تتضمن الكثير من التفاصيل بأعلى دقة.

أيضاً تنتقل سامسونج إلى مستوى جديد أفضل في أدوات التحرير المقدمة في تطبيق الكاميرة، والتي تتضمن مميزات الذكاء الإصطناعي التي تضيف إحترافية أكثر في عملية تحرير الصور.

من جانب أخر يقدم تطبيق “Samsung Gallery” بعض الإقتراحات لتعديل الصور والتي تشمل إزالة الانعكاسات.

الآداء

ينافس هاتف Galaxy S24 Ultra هاتف ابل iPhone 15 Pro Max بقوة هذا العام في الآداء، وذلك بفضل رقاقة كوالكوم Snapdragon 8 Gen 3 المخصصة لهواتف Galaxy، والتي تعزز آداء الهاتف بشكل كبير في العديد من المهام والتي تشمل مهام الذكاء الإصطناعي، وأيضاً تشغيل الألعاب بأفضل آداء بتجربة إنسيابية وأعلى معدل للإطارات بآداء منافس للإصدارات المخصصة للألعاب من الهواتف الذكية.

يمكنك أيضاً أن تختبر آداء المعالج في تحرير الصور في تطبيق “Adobe Lightroom”، حيث يقدم الهاتف آداء سلس في تطبيق أدوات التحرير في الصور في الوقت الفعلي.

كما تفوق هاتف Galaxy S24 Ultra في تطبيق أدوات “Adobe intelligent masking” بآداء سريع مقارنة بهاتف Galaxy S23 Ultra.

من جانب أخر لا تأتي مميزات الذكاء الإصطناعي المتقدمة في الهاتف بالآداء السريع المتوقع من هذه المميزات، فرغم دفع سامسونج مميزات الذكاء الإصطناعي قبل شركة ابل المنافسة، إلا أن تطبيق هذه المميزات يستغرق وقت أطول من المتوقع في إنشاء الرسائل أو إجراء تعديلات على الصور، هذا إلى جانب الآداء البطيء والغير دقيق في إقتراحات الكتابة.

البطارية

في التجربة العملية لآداء البطارية في Galaxy S24 Ultra مع تنشيط تقنية 5G والتصفح المستمر لساعات إستطاعت البطارية أن تستمر بعمر شحن يصل إلى 16 ساعة و45 دقيقة، مع تنشيط وضع العرض التكيفي للشاشة، أي تفوقت سامسونج على إصدار ابل iPhone 15 Pro Max الذي قدم عمر شحن 14 ساعة ودقيقتين في نفس الإختبارات، كما تفوق على إصدار سامسونج Galaxy S23 Ultra بساعتين.

ولقد انطلق Galaxy S24 Ultra بنفس سعة البطارية المميزة للإصدار السابق من سامسونج، إلا أن سامسونج قامت بإضافة بعض التحسينات في إصدار هذا العام لإدارة الطاقة بشكل أفضل.

ومن بين مميزات إدارة الطاقة ميزة العرض التكيفي في الشاشة الذي يعمل على ضبط السطوع وفقاً للإضاءة المحيطة لتوفير شحن البطارية، كما سيتاح للمستخدم ضبط دقة العرض وآداء المعالج لتوفير الشحن.

كما سيتوفر للمستخدم إعدادات فائقة لتوفير شحن البطارية، والتي تعمل على ضبط كافة موارد الهاتف لتوفير الشحن بشكل أفضل، هذا إلى جانب وضع خاص يعرف “بتوفير الطاقة التكيفي”، إلا أن هذا الإختيار يتطلب الكثير من الخطوات لتنشيطه في الهاتف.

وفي تقنية الشحن تدعم سامسونج الهاتف بتقنية الشحن السريع بقدرة 45W والذي يستغرق 30 دقيقة لشحن البطارية بنسبة 50% أو شحن نسبة أقل من 40% عند الشحن لمدة 15 دقيقة، بينما يستغرق الهاتف 45 دقيقة ليتم الشحن بشكل كامل، لذا يوجد إصدارات أخرى تدعم الشحن بآداء أسرع مثل OnePlus 12، من جانب أخر يدعم Galaxy S24 Ultra الشحن اللاسلكي ويمكنك إضافة هذا الإختيار للإعدادات السريعة لتفادي البحث المطول عن الميزة.

هل تحتاج لإقتناء هاتف Galaxy S24 Ultra؟

إذا رغبت في الحصول على هاتف بمعايير إحترافية لدعمك في مهام العمل فإن هاتف Galaxy S24 Ultra هو الإصدار المرشح لك، حيث يمكن أن يعمل كجهاز حاسب محمول بتجربة سلسة وسريعة، كما أنه يقدم أفضل آداء في تشغيل الألعاب، مع آداء ممتاز في التصوير.

أيضاً تقدم سامسونج من خلال هذا الإصدار بداية لمستقبل تقنية الذكاء الإصطناعي، مع ميزة الترجمة الحية وتحرير الصور، وإنشاء الخلفيات وغيرها من المميزات، ورغم صعوبة إستخدام مميزات الذكاء الإصطناعي في بعض الأحيان إلى أن هاتف Galaxy S24 Ultra يعد الأفضل في جلب هذه المميزات بشكل عام لمحبي التقنيات الجديدة في الهواتف الذكية.