شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دعوى قضائية ضد شركات التواصل الاجتماعى بسبب الإضرار بالصحة العقلية للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد تصنيف وسائل التواصل الاجتماعى على أنها "خطر على الصحة العامة" فى أواخر يناير، ترفع مدينة نيويورك الآن دعوى قضائية ضد شركات ميتا وجوجل وسناب وتيك توك بتهمة "تأجيج أزمة الصحة العقلية للشباب على مستوى البلاد".

وعلى وجه التحديد، تواجه هذه الشركات ثلاث تهم فى الدعوى: الإزعاج العام، والإهمال، والإهمال الجسيم.

وتتهم إدارة العمدة إريك آدامز TikTok وInstagram وFacebook وSnapchat وYouTube بـ "تعريض الصحة العقلية لأطفالنا للخطر، وتعزيز الإدمان، وتشجيع السلوك غير الآمن".

ويُزعم أن هذه الأمور يتم تحقيقها عن طريق خوارزميات ضارة وآليات شبيهة بالمقامرة والتلاعب من خلال المعاملة بالمثل، مما يجعل المستخدم "يشعر بأنه مضطر للرد على إجراء إيجابي بإجراء إيجابي آخر".

وتعتقد المدينة أن هناك علاقة بين الزيادة في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وانخفاض الصحة العقلية للشباب المحليين على مدى أكثر من عقد من الزمان.

ردًا على ذلك، قالت شركتا جوجل وميتا لشبكة CNBC إنهما عملا دائمًا مع خبراء فى سلامة الشباب وقدموا أدوات الرقابة الأبوية، وسلط تيك توك من ByteDance الضوء أيضًا على بعض أدواته المحددة لـ Axios، وهي الميزات المقيدة بالفئة العمرية، وأدوات الرقابة الأبوية، والحد الزمنى التلقائي لمدة 60 دقيقة للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

ومع ذلك، لم تعترف أى من شركات التكنولوجيا بالميزات الإشكالية التي أدرجتها إدارة آدامز ، وتأتى هذه الدعوى القضائية في أعقاب جلسة استماع عقدها مجلس الشيوخ مؤخرًا حول سلامة الأطفال عبر الإنترنت، والتي حضرها الرؤساء التنفيذيون لشركات التكنولوجيا المذكورة باستثناء جوجل.

وفى كلمته الافتتاحية، قال السيناتور ليندسي جراهام للمسؤولين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا إن "أيديكم ملطخة بالدماء فى إشارة إلى استغلال الأطفال عبر الإنترنت والتسلط عبر الإنترنت الذى أدى للأسف إلى الوفيات.

ومن خلال هذه القضية، تريد إدارة آدامز من شركات التكنولوجيا هذه أن تدفع تكاليف خدمات الصحة العقلية للشباب في المدينة، والتي تكلف على ما يبدو أكثر من 100 مليون دولار كل عام، لكن في نهاية المطاف، يتعلق الأمر بإجبار عمالقة التكنولوجيا على التوقف عن التلاعب بالمستخدمين الشباب ودفعهم إلى سلوك إدماني، وكذلك إجبار صناع السياسات على وضع قوانين فيدرالية جديدة تحمي الصحة العقلية للشباب على المنصات الاجتماعية.

وقبل هذه الدعوى القضائية في مدينة نيويورك، واجهت ميتا بالفعل قضية مماثلة من 41 ولاية في أكتوبر 2023، حيث اتُهمت فيها بتضليل الجمهور بشأن سلامة ميزات "الإدمان" لمنصتها، وتمت مقاضاة Meta وSnap وTikTok وGoogle أيضًا في دعوى قضائية متعددة المناطق في عام 2022 بسبب سماتها الإدمانية التى يُزعم أنها تسبب أضرارًا عاطفية وجسدية، بما فى ذلك الموت للمراهقين.