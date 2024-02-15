شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تزيل تطبيقا يسمح بمشاهدة الأفلام المقرصنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أزالت شركة آبل تطبيق يدعى kimi من متجر التطبيقات الخاص بها وهو عبارة عن منصة تسمح للمستخدمين بمشاهدة الأفلام المقرصنة على هواتفهم الذكية.

وفقًا لتقرير صادر عن The Verge، قامت شركة آبل بإزالة التطبيق من متجر التطبيقات على أنظمة iOS وiPadOS وmacOS، بعد أن تم وصفه بأنه "مضلل"، يشير التقرير إلى أن التطبيق متاح على متجر التطبيقات منذ سبتمبر 2023 تقريبًا.

وفقًا للتقرير، بدا تطبيق Kimi مشبوهًا ولم يكن تطبيقًا لاختبار الرؤية، كما لا يحتوي التطبيق أيضًا على وصف أو لقطات شاشة مناسبة.

ومع ذلك، تم وضع كيمي في المرتبة الثامنة في قائمة تطبيقات الترفيه المجانية الشائعة في متجر التطبيقات، وفي المرتبة 46 بشكل عام للتطبيقات المجانية، حسبما أضاف التقرير.

عند فتح التطبيق، يتم عرض الأفلام والبرامج التلفزيونية ليتمكن المستخدمون من مشاهدتها، وأشار التقرير إلى أن هذا التطبيق أيضًا لا يحتوي على أي شاشة بداية أو خدعة لفتحه ولم يكن مخفيًا تحت أي طبقة من الشرعية.

يشبه التطبيق تطبيق Popcorn Time الأقدم والذي كان متاحًا على متجر تطبيقات آبل منذ سنوات، يسمح هذا التطبيق أيضًا للمستخدمين ببث الأفلام من السيول، ولم يؤكد التقرير ما إذا كان Kimi يستخدم أيضًا السيول لاستضافة كل هذا المحتوى والذي سيكون مكلفًا أيضًا.

ويشير التقرير أيضًا إلى أن علامة التبويب "بحث" في التطبيق تحتوي على خيارات تصفية سهلة، بل إنها تتضمن علامة تبويب "تصنيف" تعرض محتوى المستخدمين مثل ما يشاهده الأشخاص أكثر أو ما هو جديد.

يسمح هذا التطبيق أيضًا للمستخدمين بتنزيل الأفلام، ومع ذلك، ليس كل المحتوى يتمتع بجودة مشاهدة جيدة. كما أنها لم تشارك معلومات مثل تفاصيل طاقم الفيلم أو المعلومات التافهة، يدعي التقرير أن التطبيق "مصمم ليوصلك إلى الأفلام التي تريدها في أسرع وقت ممكن، بغض النظر عن شرعيتها".

ولم تكشف شركة آبل عن كيفية تجاوز هذا التطبيق لفريق مراجعة التطبيقات في متجر التطبيقات الخاص بالشركة.

لسنوات، أصر صانع آيفون على أن متجر التطبيقات المقفل ضروري للحفاظ على أمان مستخدمي iOS.

وجادلت الشركة أيضًا ضد اللوائح التي تتطلب من آبل السماح بتطبيقات التحميل الجانبي أو متاجر التطبيقات البديلة.

في الآونة الأخيرة، تم رصد تطبيق تصيد احتيالي أيضًا على متجر التطبيقات App Store والذي كان يتظاهر بأنه LastPass.