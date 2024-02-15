شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الذكاء الاصطناعى أهم موضوعاته.. مايكروسوفت تعلن عن مؤتمر Microsoft Build 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غردت مايكروسوفت بأن مؤتمر Build السنوي للمطورين سيعقد في سياتل في الفترة من 21 إلى 23 مايو، وتخبر مايكروسوفت الجميع أن يتوقعوا سماع تحديثات حول "الذكاء الاصطناعي ومساعدى الطيارين والمزيد".

ومن المتوقع أن يقام حدث هذا العام في سياتل وعبر الإنترنت، فيما عززت مايكروسوفت فى العام الماضى جهود الذكاء الاصطناعى التي تتضمن الآن أدوات للمطورين مثل Copilot Studio و Windows AI Studio.

ستكون طموحاتها المتزايدة في مجال الذكاء الاصطناعي حول Windows وMicrosoft 365 بالتأكيد في المقدمة مرة أخرى، وفقا لتقرير theverge.

ولم يتم نشر أي جدول زمني لأحداث تجمع هذا العام حتى الآن، وتدعو الصفحة حاليًا الحضور المحتملين للتسجيل.

ومن ناحية المستهلك فإن مايكروسوفت على وشك إخبارنا المزيد عن مستقبل Xbox، وكذلك المزيد عن أجهزة Surface الجديدة في الربيع.