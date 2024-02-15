تكنولوجيا: ابل تدعم iPhone 16 بترقية جديدة لتعزيز مميزات الذكاء الإصطناعي في تحديث iOS 18

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعد تقنية الذكاء الإصطناعي الجديدة المحور الرئيسي لتطوير الأجهزة في الفترة الأخيرة، وتنضم ابل في عملية التطور السريع لهذه التقنية بالجيل القادم من هواتف الأيفون iPhone 16 مع التحديث القادم لنظام التشغيل iOS 18.

وتؤكد أحدث التقارير على أن سلسلة iPhone 16 تأتي بترقية جديدة في محرك “Neural” المختص بمهام الذكاء الإصطناعي والتعلم الآلي، ومن المقرر أن تدعم هذه الترقية تعزيز مهام الذكاء الإصطناعي المقدمة من ابل في تحديث iOS 18 القادم.

ومن المقرر أن تعلن ابل عن تحديث iOS 18 في فعاليات مؤتمر المطوريين المقرر عقده في شهر يونيو من هذا العام، ولقد أكد “تيم كوك” في تصريحات سابقة على خطط الشركة لدفع مميزات الذكاء الإصطناعي في هذا الإصدار من نظام التشعيل.

كما يتوفر التحديث رسمياً لمستخدمي هواتف الأيفون في شهر سبتمبر من هذا العام، بالتزامن مع إنطلاق الجيل الجديد من هواتف الأيفون iPhone 16.

من جانب أخر تؤكد التقارير على أن سلسلة iPhone 16 ستحقق الإستفادة بشكل أكبر من الترقية المقدمة في محرك “Neural”، والذي يتضمن عدد أكبر من الأنوية.

يذكر أن شريحة “Neural” تميزت بعدد 16 من الأنوية منذ إنطلاقها في سلسلة هواتف iPhone 12 وحتى الآن، لذا تشير التوقعات إلى أن ابل تستعد لترقية كبيرة في تقنية الذكاء الإصطناعي مع الترقية المرتقبة في محرك “Neural” القادم من ابل.

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