تكنولوجيا: Honor تستعد للإعلان الرسمي عن إصدار Magic6 RSR Porsche في فعاليات MWC 2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة Honor على خططها للإعلان الرسمي عن إصدارها الخاص Magic6 RSR Porsche Design في فعاليات معرض برشلونة القادم MWC 2024.

تعقد شركة Honor مؤتمرها القادم خلال فعاليات معرض برشلونة الذي ينطلق قبل نهاية الشهر الجاري، حيث تقدم العملاق الصيني خلال الحدث هاتف Magic V2 RSR القابل للطي للأسواق العالمية، مع إصدارها الخاص Magic6 RSR Porsche Design.

ولقد حددت الشركة في وقت سابق يوم 25 من فبراير لإنطلاق مؤتمرها المرتقب لإطلاق سلسلة Magic6 للأسواق العالمية، مع الإصدار الخاص Porsche.

ولقد قدمت Honor خلال الفترة الماضية هاتف Magic V2 RSR Porsche Design وهو الإصدار الخاص من هاتف الشركة القابل للطي، ومن المتوقع أن يأتي الإصدار الخاص من هاتف Magic6 Pro بنفس التصميم الأنيق.

يذكر أن هذا الإصدار يضم رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3، ومستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل وحجم مستشعر 1/1.3 في الجهة الخلفية، كما تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر telephoto بدقة 180 ميجا بيكسل بعدسات periscope.

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