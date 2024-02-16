شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خلل غريب يتسبب فى إصدار تطبيق فيس بوك لصوت تحديث مزعج.. كيف تتعامل معه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب بعض مستخدمو تطبيق فيس بوك بصوت تحديث مزعج، حيث تقول الشركة إنه "خطأ فني مؤسف"، وفي منشور على موقع X، تويتر سابقًا، كتب آندي ستون، مسؤول الاتصالات في Meta: "هل تسمع صوت زقزقة أثناء التمرير عبر موجز Facebook الخاص بك على جهاز iPhone الخاص بك؟" إنه ليس أنت، إنه نحن! وهذا خطأ فني مؤسف ونحن بصدد إصلاحه".

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه في الوقت الحالي على الأقل، لم تذكر شركة Meta، التي تمتلك Facebook، متى ستتمكن من حل المشكلة، ولكن لحسن الحظ هناك حل بسيط.

يمكنك لمنع التطبيق من إصدار صوت زقزقة، إتباع هذا الحل هو إلغاء تنشيط الصوت داخل التطبيق، فهذا مجرد خطأ صوتي يمكن إصلاحه بسهولة من خلال بعض التعديلات على إعدادات فيسبوك.

أولاً، افتح القائمة وتوجه إلى "الإعدادات والخصوصية".

من هناك، حدد "الإعدادات" وانتقل إلى علامة التبويب "الوسائط" ضمن التفضيلات.

سيؤدي هذا إلى إظهار قائمة "الأصوات" حيث ستجد مفتاح تبديل "الصوت داخل التطبيق".

كل ما عليك فعله لإيقاف زقزقة الفيسبوك هو إيقاف هذا الخيار.

ومع ذلك، فإن هذا ليس أسوأ خلل فني واجهه مستخدمو فيسبوك في العام الماضي، حيث إنه في مايو من العام الماضي، أدى خلل غريب إلى إرسال طلبات صداقة إلى أي شخص كان المستخدم يتصفح ملفه الشخصي، وأدى هذا الخطأ المحرج إلى معرفة المستخدمين الذين يتطفلون على الملفات الشخصية الخاصة بالآخرين.

كما أنه في أغسطس الماضى، تسبب خلل آخر في إغراق ملفات الأخبار للمستخدمين بمشاركات من غرباء يشاركون محتوى صفحات المشاهير.

على الرغم من أن هذا قد يبدو غير ضار، فقد استغل بعض المتصيدين هذا الخلل لنشر سيل من البريد العشوائي على صفحات المشاهير، بما في ذلك روابط PayPal وإعلانات العملات المشفرة وحتى روابط للمواد الإباحية.