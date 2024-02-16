شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تقدم آخر تحديث لها يستهدف بطارية السيارة أثناء الطقس شديد البرودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت تسلا تغييرين في آخر تحديث لبرنامج السيارة 2024.2.6 والذي يبدو أنه يستهدف بشكل مباشر مشكلات البطارية التي شلت حركة السيارات أثناء حدث الطقس شديد البرودة في يناير.

وستخبر إحدى هذه الميزات الجديدة سائقي تسلا بالوقت الذي يمكنهم توقعه حتى تصبح بطاريتهم دافئة بدرجة كافية للشحن السريع بالتيار المستمر، بينما ستقوم الأخرى بإزالة الجليد تلقائيًا من منفذ الشحن، وفقا لتقرير theverge.

وفقًا لملاحظات إصدار التحديث التي نشرها تطبيق Not a Tesla، سيبدأ منفذ الشحن في التسخين تلقائيًا عندما يستخدم السائقون ميزة التنقل في السيارة للوصول إلى محطة الشحن، ويمكن أن تكون منافذ الشحن المجمدة إحدى المشكلات التي تركت السائقين عالقين خلال موجة البرد القارس في شيكاغو في وقت سابق من هذا العام، خاصة إذا نسي السائقون اتباع توصيات تسلا للتعامل مع البرد القارس.

ربما كانت هناك مشكلة أخرى تتمثل ببساطة في أن بطاريات سياراتهم لم تكن جاهزة للشحن السريع، لذا من الواضح أن وجود مؤقت يخبرك بالمدة التي ستستغرقها سيارتك حتى تكون جاهزة لقبول شاحن فائق سيكون مفيدًا.

ويشير تطبيق Not A Tesla إلى أن سيارات تسلا الأقدم ستقوم بتعديل تقديرات نطاق البطارية اعتمادًا على عوامل خارجية، بما في ذلك سجل القيادة أو درجة الحرارة الخارجية، ولكن لأي سبب من الأسباب، لم يكن ذلك جزءًا من الطرازات الأحدث.

ولكن مع هذا التحديث، ستأخذ تقديرات النطاق في الاعتبار عمر البطارية وبالنظر إلى مشكلات تسلا فيما يتعلق بتقديرات نطاقها في الماضي، فقد يكون ذلك خطوة فى الاتجاه الصحيح.