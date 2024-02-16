شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. ماذا تفعل إذا نسيت رمز مرور Apple Vision Pro الخاص بك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما أطلقت Apple جهاز Vision Pro لأول مرة، لم توفر سماعة الرأس أى طريقة لإعادة ضبط الجهاز دون فتحه أولاً باستخدام رمز المرور، أدى ذلك إلى ترك أولئك الذين نسوا رمز المرور الخاص بهم غير قادرين على الوصول إلى الجهاز مرة أخرى ما لم يأخذوه إلى متجر Apple أو يرسلوه مرة أخرى إلى Apple.

كما هو الحال مع أجهزة iOS من Apple، لا يمكن إدخال رمز المرور غير الصحيح عدة مرات وإلا سيتم تعطيل Vision Pro، مع فترة انتظار قبل التمكن من إدخال رمز المرور مرة أخرى.

تتطلب إزالة رمز المرور على Vision Pro إعادة ضبط ومسح كل المحتوى الموجود على سماعة الرأس، ومع ذلك، عندما تم إطلاق Vision Pro في الأصل، لم توفر Apple أي طريقة للوصول إلى وضع إعادة التعيين عبر أي مجموعة من الضغطات على الأزرار، لا يمكن إجراء مسح Vision Pro إلا من خلال تطبيق الإعدادات، ويتطلب الوصول إلى أي تطبيق بالطبع رمز المرور.

ولحسن الحظ، أدركت أبل بسرعة الإزعاج الذي فرضه هذا الوضع على المستخدمين، وفي نفس الشهر من إطلاق الجهاز أصدرت تحديث VisionOS 1.0.3 الذي يتضمن خيارًا لإعادة ضبط سماعة الرأس في حالة نسيان رمز المرور.

بعد تثبيت التحديث عبر الإعدادات ← عام ← تحديث البرنامج، إذا تم رفض رمز المرور لعدد معين من المرات، فسيحصل المستخدمون على خيار مسح Vision Pro، لاحظ أنك بحاجة إلى أن تكون متصلاً بمصدر طاقة أو أن يكون لديك ما يكفي من شحن البطارية عند تحديث Vision Pro (إذا كانت بطاريتك مستنفدة جدًا، فسيخبرك VisionOS.) بمجرد التحديث إلى VisionOS 1.0.3 أو إصدار أحدث، إليك ما تحتاج إليه تحتاج إلى القيام.

ماذا تفعل إذا نسيت رمز مرور Apple Vision Pro الخاص بك

1- اضغط على "هل نسيت رمز المرور؟" الزر الذي يظهر بعد أربع محاولات غير صحيحة لرمز المرور.

2- اضغط على بدء إعادة تعيين Apple Vision Pro.

3- إذا طُلب منك، اختر شبكة Wi-Fi للاتصال بها وإدخال كلمة المرور.

4- أدخل كلمة مرور معرف Apple الخاص بك لتسجيل الخروج من حسابك.

5- اضغط على Erase Apple Vision Pro للتأكيد، ثم قم بإزالة Apple Vision Pro.

6- بمجرد اكتمال إجراء المسح، سيتم إعادة تشغيل جهاز Vision Pro الخاص بك وسيظهر شعار Apple على الحاجب.

7- أعد تشغيل سماعة الرأس واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لبدء إعداد VisionOS.