شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة عالمية: النساء تفهم الرموز التعبيرية أكثر من الرجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة أن الرجال يواجهون صعوبة في فهم معنى الوجوه التعبيرية لأنهم أقل حساسية من النساء، وطلب الباحثون من 500 رجل وامرأة من المملكة المتحدة والصين تحديد المشاعر التي يتم تصويرها في سلسلة من الرموز الصفراء الصغيرة الشائعة في الرسائل النصية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل"، نظر المشاركون في الدراسة إلى الرموز التعبيرية التي تمثل السعادة والاشمئزاز والخوف والحزن والمفاجأة والغضب.

كان أداء النساء أفضل في جميع المجالات، وقال الباحثون إن هذا قد يكون بسبب أن النساء أكثر حساسية للتعرف على مشاعر الأطفال الرضع.

وقال ييهوا تشين، من جامعة نوتنجهام: "تظهر النساء دقة أعلى في التعرف على المشاعر مقارنة بالرجال، ولعل أحد التفسيرات المحتملة هو فرضية القائم بالرعاية الأولية.

وبشكل عام، كان أداء الغربيين أفضل من الصينيين في التعرف على المشاعر التعبيرية، لكنهم واجهوا صعوبة في التعرف على الوجه "المشمئز"، الذي يتميز بملامح مقلوبة وفم متذبذب، وحاجب مجعد وعينين مضمومتين، وقال الباحثون إن هذا قد يكون بسبب "تجارب عاطفية محددة في ثقافات مختلفة".

وأشاروا أيضًا إلى أنه في الصين، غالبًا ما يستخدم الوجه "المبتسم" لتمثيل مشاعر أخرى غير السعادة، ونشرت الدراسة في مجلة العلوم بلوس وان.

ووجد الباحثون أن المنشورات باللغة الإنجليزية على موقع X، تويتر سابقًا، كانت مليئة أيضًا بالرموز التعبيرية، أكثر من منصة التواصل الاجتماعي الصينية Weibo.

تعد الرموز التعبيرية ميزة قياسية في الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، وتعود الوجوه الكارتونية التي تعبر عن مشاعر مختلفة إلى التسعينيات وأصبحت منذ ذلك الحين عنصرًا ثقافيًا.