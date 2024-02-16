علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: تأجيل إطلاق أول قمر اصطناعى روسى لإنترنت الأشياء إلى أجل غير مسمى

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، تأجيل إطلاق أول قمر اصطناعى روسى لإنترنت الأشياء " مارافون. ل. أو. تى" من 29 فبراير إلى أجل غير مسمى وذلك لفحص البرمجيات. 

وقال بيان لوكالة الفضاء الروسية اليوم الجمعة:" لقد تم تأجيل إطلاق أول قمر اصطناعى روسيى تجريبى لإنترنت الأشياء بغرض إجراء فحوصات إضافية للبرمجيات". 

وأضاف البيان:" تتضمن الأسباب الأخرى للتأجيل العمل كذلك على توضيح برنامج الأبحاث الإضافية وحل بعض المهام المتعلقة بإطلاق الجهاز إلى الفضاء".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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