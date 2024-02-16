شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تأجيل إطلاق أول قمر اصطناعى روسى لإنترنت الأشياء إلى أجل غير مسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، تأجيل إطلاق أول قمر اصطناعى روسى لإنترنت الأشياء " مارافون. ل. أو. تى" من 29 فبراير إلى أجل غير مسمى وذلك لفحص البرمجيات.

وقال بيان لوكالة الفضاء الروسية اليوم الجمعة:" لقد تم تأجيل إطلاق أول قمر اصطناعى روسيى تجريبى لإنترنت الأشياء بغرض إجراء فحوصات إضافية للبرمجيات". وأضاف البيان:" تتضمن الأسباب الأخرى للتأجيل العمل كذلك على توضيح برنامج الأبحاث الإضافية وحل بعض المهام المتعلقة بإطلاق الجهاز إلى الفضاء".

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