شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا يتجه البعض لإعادة سماعة Apple Vision Pro للشركة بعد شرائها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم طرح Apple Vision Pro للبيع في الولايات المتحدة لأول مرة في 2 فبراير، ومع اقتراب فترة الإرجاع المنصوص عليها في الشركة والتي تبلغ 14 يومًا، هناك اتجاه متزايد من قبل المشترين الأوائل لإعادة سماعات الرأس.

ويزعم تقرير حديث أن معظم الأشخاص يعيدون السماعات بسبب مضايقات جسدية كبيرة، بينما يعاني آخرون أيضًا من مشكلات في الإنتاجية، على الرغم من الإثارة الأولية حول جهاز Apple الجديد وأسعاره الباهظة، يبدو أن العملاء ليسوا على استعداد للتفاوض حول الراحة أو سهولة الوصول.

وتشير The Verge في تقرير حديث إلى أن هناك اتجاهًا متزايدًا لمشتري Apple Vision Pro عبر منصات التواصل الاجتماعي الذين يدعون أنهم عادوا أو يخططون لإعادة سماعات الواقع المختلط الخاصة بهم، ويشير التقرير إلى أن العديد من العملاء يشكون من الانزعاج الجسدي، بما في ذلك الصداع ودوار الحركة وتهيج العين، والتي ترتبط بوزن سماعة الرأس وتصميم حزامها، مع ملاحظة أن Vision Pro يمكن أن يصل وزنها إلى 650 جرامًا اعتمادًا على تكوينها، وأضف إليها حزمة البطارية المتصلة خارجيًا عبر كابل، والتي تزن بمفردها 353 جرامًا.

ومع ذلك، يضيف التقرير أن مستخدمي سماعات الواقع الافتراضي "أبلغوا عن جفاف العين واحمرارها"، وأن جميع الأجهزة القابلة للارتداء تقريبًا لها درجات متفاوتة من العيوب اعتمادًا على توافقها مع كل جسم بشري فريد، وعلى سبيل المثال، يواجه مستخدمو الحلقات الذكية مشكلات تتعلق بأحجام غير دقيقة، بينما قد يواجه مستخدمو الساعات الذكية مشكلة مع الحجم والوزن غير المتناسبين لكبسولة الساعة مقارنة بحجم معصم الفرد.

ويشير التقرير أيضًا إلى أن بعض مستخدمي Apple Vision Pro غير راضين عن إنتاجية "الكمبيوتر المكاني" مقارنةً بإنتاجية الكمبيوتر الشخصي أو الكمبيوتر المحمول المعتاد، خاصة بالنظر إلى النطاق السعري المرتفع للغاية، ويبدأ بسعر 3499 دولارًا لخيار 256 جيجابايت الأساسي، في حين يبلغ سعر خيارات 512 جيجابايت و1 تيرابايت 3699 دولارًا و3899 دولارًا على التوالي.

وذكر التقرير أن المستخدمين اشتكوا من أن "النظر إلى شاشات Figma جعلهم يشعرون بالدوار" وأنه من الصعب القيام بمهام متعددة والتبديل بين علامات التبويب، وادعى أحد المستخدمين أيضًا أن Vision Pro لا يدعم جميع أنواع الملفات.

ولاحظ مستخدم آخر على وسائل التواصل الاجتماعي أنه على الرغم من ادعاء شركة Apple أن Apple Vision Pro يدعم 1000 تطبيق مخصص ومتوافق مع أكثر من 1.5 مليون تطبيق، إلا أن سماعة الرأس AR/VR لا تدعم العديد من التطبيقات "المفيدة"، مما قد يؤثر بشكل أكبر على إنتاجية الفرد. .

ومع ذلك، لا يزال العديد من مستخدمي Apple Vision Pro في قطار العودة متحمسين للتكنولوجيا، كما يدعي التقرير أن بعضهم سيكون منفتحًا على تجربة الجيل الثاني المحسن من سماعات الرأس، وينبغي أيضًا نصح القراء بتعامل مع هذا التقرير بقدر قليل من الحذر نظرًا لأنه غير مدعوم بالبيانات ذات الصلة ويكاد يكون قصصيًا بالكامل.

كما لم يعجب الرئيس التنفيذي لشركة Meta Mark Zuckerberg بـ Apple Vision Pro، وفي مقطع فيديو نُشر على حسابه على Instagram يوم الثلاثاء، استعرض زوكربيرج سماعة رأس Apple وخلص إلى أن سماعة الرأس Quest 3 الخاصة بشركة Meta كانت "المنتج الأفضل، هذه الفترة".