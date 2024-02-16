شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صراع الكبار .. ميتا تكشف للشركات الصغيرة طرقًا جديدة لتجاوز رسوم متجر تطبيقات Apple والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت شركة Meta إرشادات جديدة للشركات الصغيرة التي تعلن على Facebook وInstagram، بهدف مساعدتها في التغلب على الرسوم التي تفرضها شركة Apple، حيث تنصح Meta الشركات بشراء الإعلانات من خلال متصفح الويب، بدلاً من تطبيقات Facebook أو Instagram iOS، وفقًا للإرشادات الصادرة يوم الخميس، وسيساعدهم ذلك على تجنب عمولة Apple التي قال Meta إنها ستدخل حيز التنفيذ هذا الشهر.

وتتطلب سياسة Apple الجديدة من المعلنين استخدام ميزة الشراء داخل التطبيق عندما يدفعون "لتعزيز" منشورات الوسائط الاجتماعية - وهي خطوة تمنح المحتوى مزيدًا من الظهور، وتحصل شركة Apple على نسبة تصل إلى 30% من مشتريات التطبيقات في برنامج iOS الخاص بها، مما يعني أن Meta ستخسر جزءًا من إيرادات إعلاناتها لصالح صانع iPhone.

وأدى تغيير السياسة، الذي أعلنته شركة آبل لأول مرة في عام 2022، إلى تفاقم التوتر بين عمالقة التكنولوجيا، الذين أصبحوا اثنين من أكبر خصوم وادي السيليكون في السنوات الأخيرة، وفي ذلك الوقت، اتهمت ميتا الشركة بـ "تقويض الآخرين في الاقتصاد الرقمي"، كما انتقد الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج شركة أبل بشكل متكرر بسبب سيطرتها المفرطة على متجر التطبيقات الخاص بها.

وقالت شركة أبل يوم الخميس إن التعامل مع التعزيزات كعملية شراء داخل التطبيق يتوافق مع نهجها طويل الأمد تجاه متجر التطبيقات، وقالت الشركة إنها أمضت أكثر من عام في مناقشة سياسة التعزيز مع ميتا، مما منحهم الوقت الكافي للامتثال.

وقالت شركة آبل في بيان: "لقد طلبنا دائمًا أن تكون عمليات شراء السلع والخدمات الرقمية داخل التطبيقات يجب أن تستخدم الشراء داخل التطبيق"، "إن التعزيز، الذي يسمح للفرد أو المؤسسة بالدفع لزيادة مدى وصول منشور أو ملف شخصي، هو خدمة رقمية - لذلك بالطبع الشراء داخل التطبيق مطلوب، وقد كان هذا هو الحال دائمًا وهناك العديد من الأمثلة على التطبيقات التي تفعل ذلك بنجاح.

كان تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة Apple، منتقدًا صريحًا لممارسات الخصوصية في Meta، التي تعتمد على بيانات المستخدم لبيع الإعلانات، لقد أثرت تغييرات Apple السابقة على Meta في الجيب، وفي عام 2021، أدى تعديل iOS الذي حد من جمع بيانات الطرف الثالث إلى خسارة تقدر بنحو 10 مليارات دولار في إيرادات الإعلانات لشركة Meta.

وقد أثارت الشركة المصنعة لهواتف iPhone انتقادات واسعة النطاق لسياساتها، حيث قالت شركات مثل Spotify Technology SA وصانعة Fortnite Epic Games Inc، إن قواعد متجر التطبيقات غير عادلة، وقامت الشركة مؤخرًا بإصلاح نهجها في أوروبا للامتثال للتشريعات الإقليمية الجديدة، على الرغم من أن هذه التغييرات أثارت المزيد من الغضب.

تدخل سياسة Apple الجديدة حيز التنفيذ في الولايات المتحدة أولاً، قبل طرحها في بلدان أخرى في وقت لاحق من هذا العام. سيتطلب التغيير أيضًا من المعلنين الدفع مقابل الإعلانات مقدمًا عند شرائها من خلال تطبيق iOS. وقالت ميتا إن التغيير سيؤثر إلى حد كبير على المعلنين الصغار في ميتا، والذين يستخدم بعضهم المنشورات المعززة باعتبارها الشكل الوحيد للإعلان.