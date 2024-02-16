شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحذير عاجل لمستخدمى Facebook Marketplace بعد تسريب 200 ألف حساب عبر الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض مستخدمو Facebook Marketplace لخطر كبير من التصيد الاحتيالي وسرقة الهوية والهجمات الإلكترونية حيث تم تسريب مئات الآلاف من الحسابات عبر الإنترنت، وكشف خرق هائل للبيانات عن أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني والمعلومات الشخصية لـ 200 ألف مستخدم.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن مجموعة البيانات التى لا تزال متاحة، معروضة الآن للبيع لمجرمي الإنترنت لإنشاء عمليات احتيال مستهدفة.

إذا كنت تستخدم Facebook Marketplace، فإن الخبراء يؤكدون لك أنه لم يفت الأوان بعد لحماية بياناتك الشخصية.

وقال جيك مور، مستشار الأمن السيبراني العالمي لشركة ESET، "إذا كنت تشعر أنك مستهدف، ففكر في تغيير كلمة المرور الخاصة بك".

تم نشر البيانات في منتدى القرصنة بواسطة مجرم إلكتروني معروف يعمل تحت الاسم المستعار IntelBroker.

تحتوي البيانات المسربة على مجموعة كبيرة ومتنوعة من المعلومات الشخصية بما في ذلك الأسماء وأرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني ومعرفات فيسبوك ومعلومات الملف الشخصي على فيسبوك.

تم التحقق من شرعية البيانات بواسطة BleepingComputer الذي تمكن من مطابقة عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف ضمن عينة البيانات.

تعد InfoBroker مجموعة قرصنة لديها تاريخ من الانتهاكات المستهدفة ضد أهداف رفيعة المستوى، وقال مور: "إن InfoBroker سيئ السمعة لديه تاريخ في اختراق الشبكات بنجاح".

وأضاف مور، "لقد قاموا باختراق البيانات الصحية من قبل، لذا ليس لديهم أي أخلاق، وهم يبحثون عن أموال كبيرة نتيجة لذلك".

ويوضح أنه كان سيتم بيع هذه البيانات على شبكة الإنترنت المظلمة لعدة أشهر بسعر حوالي دولار واحد لكل سطر من البيانات.

وقال مور، "هذا تذكير صارخ بأن بياناتنا هي عملة قيمة، وأحدث البيانات هي الأكثر قيمة للمجرمين".

وأضاف مور، "يمكن للمجرمين أن يلحقوا الكثير من الضرر بجميع أجزاء المعلومات عندما يجمعونها معًا من الويب المظلم."