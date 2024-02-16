شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سام ألتمان يلمح إلى GPT-5.. ويؤكد "سيكون أفضل فى كل شئ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان، بالفعل في مناقشة الجيل القادم من ChatGPT والذى سيحمل اسم "GPT-5"، ويدعي أنه "سيكون أفضل في كل شيء في جميع المجالات"، وفي معرض حديثه في القمة العالمية للحكومات، شارك ألتمان أفكاره حول GPT-5، مشيرًا إلى أن النموذج الجديد سيكون "أكثر ذكاءً" و"أسرع" و"أكثر تعددًا للوسائط".

وأشار إلى أنه في حين أن الشركات الأخرى التي تطور نماذج مماثلة قد تروج لنفس التحسينات، فإن ما يهم حقًا هو زيادة ذكاء النموذج، وهو ما يهدف إلى تسليط الضوء عليه في GPT-5، قال ألتمان: "هذه صفقة أكبر مما تبدو عليه"، "ما يجعل هذه النماذج سحرية للغاية هو أنها عامة، وأضاف: "إذا كانوا أكثر ذكاءً، فهذا يعني أنهم أفضل قليلاً في كل شيء".

ولكن ماذا يعني GPT-5 الأكثر ذكاءً؟ فكر في قدرة الذكاء الاصطناعي على فهم وفهم ليس فقط الكلمات، بل أيضًا الصور والأصوات وأشكال البيانات المتنوعة بسرعة ودقة، وتتمحور الفكرة الكبيرة، التي تبدو مستقبلية للغاية، حول الذكاء الاصطناعي الذي يمكنه التفكير بمفرده، مما يجعل المزيد من الذكاء الاصطناعي يشبه نفسه دون أن يضطر البشر إلى مراقبته.

وقد ألمح ألتمان إلى أن ChatGPT-5 يتمتع بذكاء عام محسّن وقدرة على التعامل مع أنواع بيانات متعددة في وقت واحد، من الممكن أن يُحدث هذا التقدم ثورة في سرعة وفعالية وموثوقية تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ولم يقدم Altman أي تفاصيل بخصوص تاريخ الإطلاق المحتمل.

وتشير التكهنات إلى أن GPT-5 قد يظهر كنموذج متعدد الوسائط للذكاء الاصطناعي يُعرف باسم "Gobi"، ومن المقرر إصداره في ربيع عام 2024، ويبدو أن النموذج يخضع حاليًا لتدريب مكثف على مجموعة بيانات ضخمة.

GPT-5 هو الإصدار التالي من GPT-4، وهو برنامج دردشة آلي من إنتاج OpenAI، ومع GPT-4، يتعين على الأشخاص الدفع كل شهر لاستخدامه، ويمكن لـ GPT-4 التحدث مثل الإنسان ويمكنه أيضًا فهم وإنشاء الصور والتحدث، ومن المفترض أن يكون GPT-5 أفضل، و سيكون الأمر أكثر خصوصية لكل مستخدم، وسيرتكب عددًا أقل من الأخطاء، ويتعامل مع المزيد من الأشياء، مثل مقاطع الفيديو في النهاية.

بينما لا نزال ننتظر المزيد من التفاصيل حول GPT-5، كشفت OpenAI صباح الجمعة عن نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها المسمى Sora والذي يمكنه إنشاء مقاطع فيديو مدتها دقيقة من المطالبات النصية، وأعلنت OpenAI: "نحن نقوم بتعليم الذكاء الاصطناعي فهم ومحاكاة العالم المادي المتحرك، وذلك بهدف نماذج التدريب التي تساعد الأشخاص على حل المشكلات التي تتطلب تفاعلًا في العالم الحقيقي".

ويقول OpenAI إن Sora لديه القدرة على إنشاء مشاهد معقدة تحتوي على العديد من الشخصيات والإجراءات الدقيقة والخلفيات التفصيلية، لا يفهم هذا النموذج ما يطلبه المستخدم فحسب، بل يكتشف أيضًا كيف ستبدو هذه الأشياء في الحياة الواقعية.