شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تكشف عن Gemini 1.5 نموذجها الجديد الأكثر كفاءة للذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت جوجل النقاب عن Gemini 1.5 Pro، والذي تصفه الشركة بأنه يقدم "أداءً محسنًا بشكل كبير" مقارنة بالطراز السابق، ويتبع مسار الذكاء الاصطناعي للشركة الذي يُنظر إليه داخليًا على أنه بالغ الأهمية، لتتماشى مع قدرات النموذج الجديد الأكثر قوة وتنوعًا، وفقا لتقرير engadget.

وفي منشور على مدونة الشركة يحاول ساندر بيتشاى الرئيس التنفيذي لشركة جوجل ، وديميس هاسابيس الرئيس التنفيذي لشركة Google DeepMind، الموازنة بين طمأنة جمهورهما بشأن السلامة الأخلاقية للذكاء الاصطناعي مع الترويج لقدرات نماذجهما سريعة التطور، ولخص بيتشاي قائلاً: "تواصل فرقنا دفع حدود أحدث موديلاتنا مع مراعاة السلامة في جوهرها.

وتحتاج الشركة إلى التأكيد على سلامة المتشككين في الذكاء الاصطناعي (بما في ذلك أحد المديرين التنفيذيين السابقين لشركة جوجل) والجهات التنظيمية الحكومية، ولكنها تحتاج أيضًا إلى التأكيد على الأداء المتسارع لنماذجها لمطوري الذكاء الاصطناعي والعملاء المحتملين والمستثمرين الذين يشعرون بالقلق من أن الشركة كانت بطيئة جدًا في الاستجابة لنجاح OpenAI مع ChatGPT.

ويقول Pichai وHassabis إن Gemini 1.5 Pro يقدم نتائج مماثلة لـ Gemini 1.0 Urtla ومع ذلك يعمل Gemini 1.5 على هذا المستوى بكفاءة أكبر، ومع انخفاض المتطلبات الحسابية تتضمن إمكانيات الوسائط المتعددة معالجة النصوص أو الصور أو مقاطع الفيديو أو الصوت أو التعليمات البرمجية.

ومع تقدم نماذج الذكاء الاصطناعي، ستستمر في تقديم مجموعة أكثر تنوعًا من الإمكانات في مربع مطالبة واحد (مثال حديث آخر هو دمج OpenAI لإنشاء صور DALL-E 3 في ChatGPT).

يمكن لـ Gemini 1.5 Pro أيضًا التعامل مع ما يصل إلى مليون رمز مميز، أو يمكن لوحدات نماذج البيانات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي معالجتها في طلب واحد.

وتقول جوجل إن Gemini 1.5 Pro يمكنه معالجة أكثر من 700000 كلمة وساعة من الفيديو و11 ساعة من الصوت وقواعد التعليمات البرمجية مع أكثر من 30000 سطر من التعليمات البرمجية، وتقول الشركة إنها "اختبرت بنجاح" إصدارًا يدعم ما يصل إلى 10 ملايين رمز مميز.

وتقول الشركة إن Gemini 1.5 Pro يحافظ على دقة عالية في الاستعلامات ذات أعداد الرموز المميزة الأكبر عندما يكون لديه المزيد من البيانات الجديدة ليتعلمها.

ويُقال أن النموذج أعجب بتقييم Needle In a Haystack، وفي هذا الاختبار يقوم المطورون بإدراج جزء صغير من المعلومات داخل كتلة نصية طويلة لمعرفة ما إذا كان نموذج الذكاء الاصطناعي يمكنه التقاطها.

وقالت Google إن Gemini 1.5 Pro يمكنه العثور على النص المضمن بنسبة 99 % من الوقت في كتل البيانات التي يصل طولها إلى مليون رمز مميز.

وتقول جوجل إن Gemini 1.5 Pro يمكنه التفكير في تفاصيل مختلفة من نصوص مهمة القمر Apollo 11 المؤلفة من 402 صفحة، بالإضافة إلى ذلك، يمكنه تحليل نقاط الحبكة والأحداث من فيلم صامت مدته 44 دقيقة تم تحميله من بطولة باستر كيتون.