شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاحنة تسلا البالغة ثمنها 80 ألف دولار تصدأ بعد يومين فقط من المطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيلون ماسك، أن الهيكل الخارجي المصنوع من الفولاذ لشاحنة تسلا Cybertruck مقاوم للصدأ وكذلك الرصاص، لكن المالكين الجدد للسيارة الكهربائية وجدوا أنه قد لا يكون مقاومًا للعوامل الجوية، حيث أبلغ العديد من العملاء الذين اشتروا الشاحنة مؤخرًا بقيمة 79.900 دولار عن وجود صدأ في الغلاف الخارجي بعد قيادتها لمدة "يومين تحت المطر".

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، شارك أحد المالكين ويدعى Will تجربته في منتدى Cybertruck، مشيرًا إلى أنه اشترى شاحنته تسلا في الأول من فبراير ولاحظ تآكلًا يتشكل على المعدن بعد 11 يومًا من الاستخدام، خاصة أنه قطع مسافة 381 ميلًا فقط.



صدأ الشاحنة

تم نقل Cybertruck إلى إحدى المنشآت، لكن الموظفين أخبروه أنهم لا يملكون الأدوات المناسبة لإصلاح الجزء الخارجي وأن استلامها سيستغرق حوالي شهر.

ذكر ماسك العام الماضي أن المالكين سيكون لديهم قريبًا خيار شراء طلاء كربيد التنجستن الذي يساعد على الحماية من التآكل، ولكن مقابل تكلفة إضافية غير معروفة.

شارك Will صور عبر الإنترنت لسيارته Cybertruck الجديدة، وكشف عن علامات صغيرة على الجزء الخارجي والتي استمرت حتى بعد الغسيل.

وقال في نادي مالكي Cybertruck: "بلغت مسافة 381 ميلاً، وقد أمضت معظم أيامها الـ 11 في عهدتي متوقفة أمام منزلي".

وأضاف، "الطقس البارد والمطر وبعض أشعة الشمس المباشرة في وقت لاحق، أرفقت بعض الصور لبقع التآكل"، موضحا "يبدو أنها أكثر بروزًا على المعدن العلوي الذي يرتفع فوق سطح الشاحنة أكثر من أي مكان آخر، ولكن البقع موجودة بالتأكيد في كل مكان في المعدن."



تآكل الشاحنة

قال مستخدم آخر، يسمى Raxar، إنهم استلموا أيضًا Cybertruck الخاصة بهم في الأول من فبراير وأخبرهم أحد المستشارين أن السيارة "تظهر عليها علامات صدأ برتقالية تحت المطر وهذا يتطلب تلميع السيارة".

يقول أحد التعليقات أسفل المنشور: "إذا كان يصدأ، فهو ليس من الفولاذ المقاوم للصدأ".

لكن وفقًا لشركة Mead Metals، فإن الفولاذ المقاوم للصدأ يصدأ نتيجة التعرض للمواد الكيميائية الضارة أو المياه المالحة أو الشحوم أو التعرض للحرارة لفترة طويلة."

ومع ذلك، فإن المالكين الذين شاركوا صور سياراتهم المتآكلة Cybertrucks زعموا أنهم عرضوها للعوامل الجوية لعدة أيام فقط.