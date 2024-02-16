شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "يوتيوب" تطلق ميزة مزج مقاطع الفيديو الموسيقية وتحويلها إلى فيديوهات قصيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر يوتيوب ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إعادة مزج مقاطع الفيديو الموسيقية وتحويلها إلى فيديوهات Shorts، وذلك بحسب تقرير انجادجيت، وهي الميزة التى تعتبر مشابهة لتيك توك.

كيف تعمل الميزة ما عليك سوى الضغط على "ريمكس" في مقطع فيديو موسيقي، و ستظهر لك أربعة خيارات: الصوت، والشاشة الخضراء، والقص، والتعاون، ويمكنك اختيار واحد فقط، لذا اختر بحكمة أداة الصوت تفعل ما تعتقده.

ويقوم بتجريد الصوت ويتيح لك استخدامه في مقطع YouTube Short الخاص بك، هذا هو الشيء الذي يحظى بشعبية كبيرة على TikTok، حيث يقوم العديد من المستخدمين بمزامنة الشفاه مع مقاطع صوتية مختلفة، كما تتوفر أداة الصوت هذه لأي فيديو موسيقي ومعظم الأغاني التي تم تحميلها تلقائيًا على النظام الأساسي.

وتأخذ الشاشة الخضراء الأمور خطوة إلى الأمام، حيث تحول الفيديو إلى خلفية يمكنك بعد ذلك الرقص أمامها أو أي شيء آخر، كما تقوم أداة القطع فقط بقص جزء من الفيديو مدته خمس ثوانٍ يمكنك إضافته إلى أي فيديو Shorts.



وأخيرًا، ينشئ Collab مقطع فيديو جنبًا إلى جنب ويضع مقطع الفيديو القصير الخاص بك بجوار المحتوى الأصلي، ويقول YouTube إن هذا هو الخيار الأمثل عندما تريد "أنت وأصدقاؤك" عرض تصميم الرقصات جنبًا إلى جنب مع الفنان الأصلي.

الميزة متاحة بالفعل على تطبيق الهاتف المحمول، على الرغم من أنها ربما لم يتم طرحها لكل مستخدم بعد، وإذا كنت تريد التحقق، فما عليك سوى فتح التطبيق والنقر على مقطع فيديو موسيقي والبحث عن خيار "الريمكس"، وتجدر الإشارة إلى أن العديد من هذه الميزات كانت متاحة بالفعل لمنشئي فيديوهات Shorts، ولكن ليس في علامة تبويب واحدة سهلة الاستخدام.

كانت YouTube Shorts تشبه TikTok بالفعل عندما تم إصدارها مرة أخرى في عام 2021، ولكن هذه الميزات تجعلها أكثر شبهًا بـ TikTok.