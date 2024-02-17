شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل: تطبيقات الويب لن تعمل بعد الآن على أجهزة iOS الأوروبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت شركة أبل سبب تعطيل تطبيقات الويب التقدمية (PWAs) في الاتحاد الأوروبي، وذلك حسبما كتبت في ملاحظات المطورين المحدثة التي اطلعت عليها TechCrunch، وذلك في أعقاب ملاحظة المستخدمين أن تطبيقات الويب لم تعد تعمل في أوروبا مع الإصدارات التجريبية الأخيرة من iOS 17.4.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، قالت شركة Apple إنها تحظر الميزة في المنطقة بسبب القواعد الجديدة المتعلقة بالمتصفحات في قانون الأسواق الرقمية الأوروبي (DMA).

تعمل تطبيقات الويب مثل التطبيقات الأصلية، مما يسمح بنوافذ مخصصة وإشعارات وتخزين محلي طويل الأمد، وسيرى المستخدمون الأوروبيون الذين بضغطون على أيقونات تطبيقات الويب رسالة تسألهم عما إذا كانوا يرغبون في فتحها في Safari بدلاً من ذلك أو الإلغاء.

وهذا يعني أنها تعمل بشكل أشبه باختصارات الويب، مما يؤدي إلى حدوث مشكلات مثل فقدان البيانات والإشعارات المعطلة، وفقًا لتعليقات المستخدمين التي اطلعت عليها MacRumors.

تكمن المشكلة، وفقًا لشركة Apple، في متطلبات DMA الجديدة التي تسمح للمتصفحات التي لا تستخدم بنية WebKit الخاصة بها.

كتبت الشركة، "إن معالجة مخاوف الأمان والخصوصية المعقدة المرتبطة بتطبيقات الويب باستخدام محركات المتصفح البديلة قد تتطلب إنشاء بنية تكامل جديدة تمامًا غير موجودة حاليًا في نظام التشغيل iOS ولم يكن من العملي تنفيذها نظرًا للمتطلبات الأخرى لـ DMA والاعتماد المنخفض للغاية من جانب المستخدم من تطبيقات الويب على الشاشة الرئيسية".

ومع ذلك، فإن منظمة Open Web Advocacy لا توافق على ذلك، حيث كتبت في أحدث مدونتها: "يدافع البعض عن قرار Apple بإزالة تطبيقات الويب كرد فعل ضروري على DMA، لكن هذا أمر مضلل".

لقد كان لدى Apple 15 عامًا لتسهيل المنافسة الحقيقية للمتصفحات في جميع أنحاء العالم، وما يقرب من عامين منذ النص النهائي لـ DMA.

كان من الممكن أن يستخدم هذا الوقت لمشاركة الوظائف التي فضلها تاريخيًا لمتصفح Safari مع المتصفحات الأخرى.

وأضافت المنظمة، "يشير الغياب الكامل لتطبيقات الويب في مقترح امتثال DMA من Apple، بالإضافة إلى إغفال هذا التغيير الرئيسي من ملاحظات الإصدار التجريبي من Safari، إلى استراتيجية التشويش المتعمد، حتى لو كانت شركة Apple قد بدأت للتو في استيعاب مسؤولياتها بموجب DMA، فإن هذا السلوك غير مقبول."

كما أن التغيير، الذي رصده الباحث تومي ميسك في وقت سابق، وصل مع الإصدار التجريبي الثاني من نظام التشغيل iOS 17.4، لكن العديد من المراقبين اعتقدوا في البداية أنه كان خطأً.

وقالت شركة Apple إنها تأسف لأي تأثير لهذا التغيير، لكنها قالت إنه كان مطلوبًا "كجزء من العمل للامتثال لـ DMA".