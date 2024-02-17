شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة طيران ستبدأ منح الركاب Apple Vision Pros للترفيه خلال الرحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة طيران تعمل فقط على خدمات درجة الأعمال عن خطط لمنح Apple Vision Pro على بعض رحلاتها، حيث تصف الشركة نفسها بأنها "أول شركة طيران ترفيهية متميزة في العالم"، حيث يمكن تحويل كل مقعد إلى سرير مسطح، وبدأت تشغيل خطوطها الثلاثة الأولى في نوفمبر الماضي، وكلهم يذهبون إلى أو من جزر المالديف.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، قال تيرو تاسكيلا، الرئيس التنفيذي للشركة، إنه بالإضافة إلى الأفلام والألعاب، فإنها تعمل على "لقطات لعرض وجهات وأنشطة المنتجعات المذهلة في جزر المالديف".

وأضاف: "ستعمل تجربة الطيران على بناء الترقب لدى الركاب قبل وصولهم إلى جزر المالديف"، موضحا "يعد تقديم Apple Vision Pro خطوة أخرى في رؤيتنا المتمثلة في تقديم تجربة سفر متميزة لعملائنا، من بداية رحلتهم إلى نهايتها."

وهذه الشركة تعد أول شركة طيران تتبنى Vision Pro، منذ أن أعلنت شركة أبل لأول مرة عن نظارتها الواقعية الافتراضية.

وقال ماركيز براونلي، أحد مستخدمي YouTube المختصين بالمراجعة التقنية، إن استخدام Vision Pro على متن الطائرة كان الجانب الأكثر إثارة له.

كما أن الشركة نظرًا لكونها تتنافس مع شركات الطيران التي تقدم مقاعد من الدرجة الأولى بشاشات ضخمة، فإن Vision Pro هو الشيء الذي يمكن أن يمنحها ميزة.