شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض مبيعات ألعاب بلاى ستيشن 5 خلال 2023.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم الإقبال الكبير على شراء نسخ من وحدات تحكم بلاى ستيشن 5 وأهم ألعابها، كشف تقرير عن توقعات بتراجع مبيعات خلال 2023، حيث تشير التقديرات إلى أن الشركة باعت 4 ملايين وحدة تحكم PS5، وهو ما يعتبر أقل من التوقعات السابقة، حسبما ذكرت بلومبرج .

وجاءت المراجعة كجزء من إصدار أرباح الربع الثالث، حيث خفضت الشركة توقعات مبيعات PS5 من 25 مليون وحدة تحكم كانت تتوقع بيعها إلى 21 مليونًا، ورغم ارتفاع مبيعات PS5 في الربع الثالث، حيث زادت إلى 8.2 مليون وحدة مقارنة بـ 6.3 مليون في نفس الربع من العام السابق، فتشير بلومبرج إلى أن هذا كان أقل بحوالي مليون وحدة عما توقعته سابقًا.

هذا على الرغم من إصدار لعبة الطرف الأول Spider-Man 2 ، والمبيعات القوية لألعاب الطرف الثالث، وإطلاق جهاز PS5 جديد أقل حجماً في نوفمبر، وقد ارتفعت إيرادات ألعاب الشركة بنسبة 16% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 1.4 تريليون ين (حوالي 9.3 مليار دولار)، لكن الدخل التشغيلي انخفض بنسبة 26% ليصل إلى 86.1 مليار ين (حوالي 572 مليون دولار) بسبب العروض الترويجية، وذلك في الربع الثالث المنتهي في 31 ديسمبر.

وستصبح المنافسة أكثر حدة في سوق وحدات التحكم في عام 2024، وفي وقت لاحق من هذا العام، من المتوقع أن تطلق Microsoft جهاز Xbox Series S محدثًا وجهاز Xbox Series X بدون قرص يحمل الاسم الرمزي Brooklin مع ضعف مساحة التخزين مثل طرازها الحالي.

بينما من المتوقع أيضًا أن تصدر Nintendo نسخة متابعة لوحدة التحكم Switch التي يبلغ عمرها سبع سنوات. يمكن أن يكون لدى Sony أيضًا أجهزة جديدة خاصة بها في الطريق، مع شائعات عن جهاز PS5 Pro في أواخر عام 2024 .