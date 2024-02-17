تكنولوجيا: انخفاض مبيعات ألعاب بلاى ستيشن 5 خلال 2023.. تفاصيل

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وجاءت المراجعة كجزء من إصدار أرباح الربع الثالث، حيث خفضت الشركة توقعات مبيعات PS5 من 25 مليون وحدة تحكم كانت تتوقع بيعها إلى 21 مليونًا، ورغم ارتفاع مبيعات PS5 في الربع الثالث، حيث زادت إلى 8.2 مليون وحدة مقارنة بـ 6.3 مليون في نفس الربع من العام السابق، فتشير بلومبرج إلى أن هذا كان أقل بحوالي مليون وحدة عما توقعته سابقًا.
وستصبح المنافسة أكثر حدة في سوق وحدات التحكم في عام 2024، وفي وقت لاحق من هذا العام، من المتوقع أن تطلق Microsoft جهاز Xbox Series S محدثًا وجهاز Xbox Series X بدون قرص يحمل الاسم الرمزي Brooklin مع ضعف مساحة التخزين مثل طرازها الحالي.
بينما من المتوقع أيضًا أن تصدر Nintendo نسخة متابعة لوحدة التحكم Switch التي يبلغ عمرها سبع سنوات. يمكن أن يكون لدى Sony أيضًا أجهزة جديدة خاصة بها في الطريق، مع شائعات عن جهاز PS5 Pro في أواخر عام 2024 .
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