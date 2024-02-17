شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "تيك توك" يطرح تطبيق خاص به على نظارة أبل فيجن برو.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن تطبيق تيك توك أصبح متاح بشكل رسمي على نظارة أبل Vision Pro، وذلك بعدما كان TikTok غائبًا بشكل واضح فى يوم الإطلاق، ولكن الآن أصبح Vision Pro الآن يحتوى على تطبيق تيك توك أصلى، بحسب موقع Engadget الأمريكى.

ويضم التطبيق بعض الميزات الرائعة هنا التي تستفيد من سماعات الرأس، حيث يتم نقل شريط التنقل وزر الإعجاب بالكامل خارج الشاشة، مما يمنح المستخدمين رؤية متواصلة لمحتوى الفيديو.

ويمتد هذا إلى أقسام التعليقات والملفات الشخصية لمنشئي المحتوى، حيث يظهر كلاهما الآن كتوسيعات بجانب الموجز، والذي يقول TikTok إنه يوفر "تجربة مشاهدة محتوى أكثر غامرة".

ويعمل تيك توك أيضًا مع ميزة Shared Space في Vision Pro، مما يسمح للتطبيق بالتواجد في مكان ما على جهازك الطرفي أثناء العمل على أشياء أخرى.

وسيظل موقع التطبيق ثابتًا، لذا سيكون في نفس المكان في كل مرة تضع فيها سماعة الرأس (شريطة أن تكون في نفس الغرفة)، وقد تلاحظ أن هذه الميزات مخصصة في المقام الأول لمستهلكي المحتوى، وليس لمنشئي المحتوى.