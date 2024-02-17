شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح تطبيقي Google Gemini على Android لعدد من البلدان.. وحيلة لمستخدمي أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت جوجل في طرح تطبيق Gemini على نظام Android للمستخدمين في عدد من دول العالم، وعلى الرغم من عدم وجود تطبيق مخصص على نظام التشغيل iOS، سيتمكن مالكو iPhone من رؤية مفتاح تبديل في الجزء العلوي من تطبيق Google، مما يسمح لهم بتمكين واستخدام ميزات chatbot التي تعمل بالذكاء الاصطناعي (AI).

وأطلقت شركة التكنولوجيا العملاقة تطبيق Android في 8 فبراير، لكن الطرح كان يقتصر على الولايات المتحدة، والآن، يتم توسيع التطبيق ليشمل أكثر من 150 دولة ومنطقة.

وفقًا لصفحة دعم جوجل، أصبح تطبيق Gemini للهاتف المحمول متاحًا الآن باللغات الإنجليزية والكورية واليابانية ويتم توسيعه ليشمل أكثر من 150 دولة ومنطقة، القائمة الكاملة للبلدان مدرجة في صفحة دعم Google.

لكن ليس لدى مستخدمي iPhone تطبيق مخصص في الوقت الحالي، ولكن يمكنهم استخدام إمكانات Gemini للذكاء الاصطناعي من خلال تطبيق Google، والذي يحتوي الآن على زر تبديل في الجزء العلوي الأيمن يسمح بالوصول إلى chatbot.

ويتطلب تطبيق Gemini هاتفًا ذكيًا مزودًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) لا تقل عن 4 جيجابايت، ويجب أن يعمل أيضًا بنظام التشغيل Android 12 أو الإصدارات الأحدث من نظام تشغيل Google، وبالمثل، يتوفر تبديل Gemini لمستخدمي iPhone الذين يعملون بنظام iOS 16 والإصدارات الأحدث.

ونظرًا لأن خدمة الذكاء الاصطناعي متاحة فقط باللغات الإنجليزية واليابانية والكورية، فإنها ستكون متاحة فقط على الهواتف الذكية المجهزة لاستخدام هذه اللغات، وأخيرًا، يجب على المستخدمين تسجيل الدخول إلى حساب Google شخصي أو حساب Workspace حيث قام المسؤول بتمكين هذه الميزة.

وفي حالة استمرار عدم قدرتك على رؤية التطبيق أو زر التبديل، تجدر الإشارة إلى أن الطرح العالمي بدأ يوم الخميس ومن المتوقع أن يستمر لبضعة أيام أخرى، وكشف جاك كراوزيك، كبير مديري المنتجات في Google، والذي يتولى أيضًا إدارة Gemini، في منشور على X (المعروف سابقًا باسم Twitter) أن القيود التي يفرضها تطبيق Gemini على تحميل الصور وإنشاء الصور قد تم تخفيفها إلى حد ما.

ومع ذلك، أضاف: "سنواصل العمل من خلال المواءمة المسؤولة لحالات الرفض مع كل من الصور والنصوص". يتم حاليًا تنفيذ المزيد من الميزات والتوسع في المزيد من المناطق.