شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Epic تخطط لإطلاق واجهة متجر iOS الخاصة بها فى الاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت Epic Games أن شركة Apple أعادت أخيرًا حساب مطور iOS الخاص بها في الاتحاد الأوروبي، وهذا يعني أن المطور يخطط لإطلاق واجهة متجر رقمية لأجهزة iOS في وقت ما من هذا العام، والأهم من ذلك، أن هذا سيسمح للمستخدمين بتنزيل Fortnite بسهولة على أجهزة iPhone.

وكشفت الشركة أنها ستعيد متجر الألعاب الخاص بها وFortnite إلى نظام التشغيل iOS مرة أخرى، ولكن لم يكن من الواضح ما إذا كانت شركة Apple ستمنحها حساب مطور أم لا، يسهل هذا الحساب على المطورين توزيع التطبيقات والمحتوى عبر منصات Apple المختلفة.

وكل هذا بفضل قانون الأسواق الرقمية الجديد DMA في الاتحاد الأوروبي، والذي يدخل حيز التنفيذ رسميا في السابع من مارس.

ويصنف القانون الخدمات الكبيرة على أنها "حراس البوابة"، مثل متجر تطبيقات أبل، ويأمرها بأن تصبح قابلة للتشغيل المتبادل مع المنتجات المنافسة للبقاء في حالة امتثال.

وفيما يتعلق بالتنفيذ في هذه الحالة، ستلزم DMA جميع المطورين بتلقي المدفوعات وتوزيع التطبيقات على iOS من خارج متجر التطبيقات الرسمي.

لا تزال التطبيقات التي تبيعها منصة مبيعات خارجية بحاجة إلى موافقة Apple، من خلال عملية التوثيق الخاصة بالشركة، لاكتشاف المحتوى الذي قد يكون ضارًا وإزالته.

كان هناك الكثير من الخلافات بين Apple وEpic منذ أن بدأت الشركة الأخيرة في استخدام خيار الدفع داخل التطبيق الخاص بها في إصدار iOS من Fortnite، وباستخدام معالجة الدفع الخاصة بها، فإن نسبة 30% من الترقيات وتعزيزات الطاقة التي باعتها للاعبي Fortnite لم تعد تصل إلى جيوب Apple.

أصدر أحد القضاة مؤخرًا أمرًا قضائيًا دائمًا يمنح المطورين طريقة لتجنب خفض المبيعات بنسبة 30% الذي تحصل عليه شركة Apple عبر نظام الدفع الداخلي الخاص بها.

يبدو أن هذا لا يرضي أيًا من الشركتين، لم تكن شركة Apple سعيدة بإجبارها على السماح بخيارات الدفع التابعة لجهات خارجية على نظامها الأساسي، ولم تكن Epic راضية عن لغة الأمر القضائي، الذي تقرر فيه أن شركة Apple لا تحتكر ألعاب الهاتف المحمول ولم تنتهك قانون مكافحة الاحتكار من خلال حظر أسواق التطبيقات المنافسة.

ربما تهدأ الأمور قليلاً بين الشركتين، ومن الجدير بالذكر أن ديزني اشترت مؤخرًا حصة في Epic Games بقيمة تصل إلى 1.5 مليار دولار، ومن المعروف أن علاقة Apple وDisney جيدة.