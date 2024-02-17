شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تطلق 5 موديلات من سلسلة iPhone 16 هذا العام.. السعر والمواصفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في كل عام، ينتظر العديد من محبي Apple أجهزة iPhone الجديدة، وعادةً ما تطلق الشركة مجموعتها الجديدة من الهواتف الذكية في شهر سبتمبر والتي تتضمن أربعة طرازات – Standard وPlus وPro وPro Max، ولكن، يشاع الآن أن شركة Apple قد تقرر إطلاق ما يصل إلى 5 طرازات هذا العام في سلسلة iPhone 16 القادمة.

واقترح Tipster Majin Bu على موقع X (تويتر سابقًا) أنه يمكننا رؤية طرازين جديدين من iPhone 16 SE أيضًا في عام 2024، وقد شارك المصدر المذكور أيضًا بعض المخططات لأجهزة iPhone القادمة لعام 2024 والأسعار المحتملة والمزيد.

السعر والتصميم والتفاصيل الأخرى وفقًا للمخططات المسربة، قد تقدم سلسلة iPhone 16 القادمة خمسة نماذج متميزة، ولهذا السبب، قد تقوم شركة Apple بدمج خط iPhone SE في التشكيلة الرئيسية لهذا العام، حيث تصور العروض تكوينات مختلفة للكاميرا عبر الطرازات، حيث يتميز iPhone 16 SE وiPhone 16 Plus SE بتصميم كاميرا خلفية واحدة على شكل حبة تذكرنا بـ iPhone X.

وفي المقابل، يتميز إصدار iPhone 16 العادي بوحدة كاميرا خلفية مزدوجة، بينما يتميز iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max بإعداد كاميرا خلفية ثلاثية، وتتوافق هذه التصميمات مع التسريبات السابقة، حيث تعرض ترتيبات الكاميرا العمودية مع نتوءات الكاميرا على شكل حبوب، وهو خروج عن نتوء الكاميرا المربع الشكل في سلسلة iPhone 15 الحالية.

وتشير التقارير إلى أن iPhone 16 SE يمكن أن يتميز بشاشة مقاس 6.1 بوصة توفر معدل تحديث 90 هرتز، بينما قد يصل نظيره iPhone 16 Plus SE بشاشة أكبر مقاس 6.7 بوصة 60 هرتز، والجدير بالذكر أن كلا الطرازين يشاع أنهما يتمتعان بميزة Dynamic Island.

أما بالنسبة للإصدارين القياسيين من iPhone 16 وiPhone 16 Pro، فتشير التكهنات إلى شاشات بحجم 6.3 بوصة مزودة بمعدل تحديث 120 هرتز، وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يتميز جهاز iPhone 16 Pro Max بشاشة أكبر مقاس 6.9 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

بالإضافة إلى ذلك، شارك المرشد تفاصيل الأسعار المحتملة لسلسلة iPhone 16 في تعليق على X، ووفقًا للتسريبات، قد يبدأ سعر iPhone 16 SE بسعر 699 دولارًا لطراز 128 جيجابايت، في حين يمكن أن يبدأ سعر iPhone 16 SE Plus سيكون بسعر 799 دولارًا لنسخة 256 جيجابايت.

من المتوقع أن يتم بيع هاتف iPhone 16 بسعة تخزين 256 جيجابايت بسعر 699 دولارًا، بينما يُشاع أن إصدارات 256 جيجابايت من iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max تكلف 999 دولارًا و1099 دولارًا على التوالي.

كل هذه المعلومات ليست رسمية، لذا ننصح المستخدمين بتناولها مع قليل من الملح. من المرجح أن تعلن شركة آبل عن هواتف iPhone 2024 الخاصة بها في سبتمبر من هذا العام، ولا يزال الحدث بعيدًا جدًا. سنرى المزيد من التسريبات في الفترة القادمة قبل الإطلاق. يمكنك متابعة قناة India Today Tech للاطلاع على كافة التحديثات.