شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: iPhone 16 سيصل بتقنية ذكاء اصطناعى جديدة على نظام التشغيل iOS 18 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط شركة آبل لتزويد سلسلة هواتف iPhone 16 الذكية بأجهزة مُحدثة يمكنها تحسين أداء الذكاء الاصطناعي، وفقًا لتقرير حديث، حيث يمكن تجهيز نسخة ايفون 16 بمعالج محسّن، في الوقت المناسب لنظام التشغيل iOS 18.

وقد أشارت التقارير السابقة إلى أن شركة Apple تعمل على العديد من ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة التي يمكن تضمينها في التحديث التالي لنظام التشغيل، وأصدرت شركة Rival Samsung مؤخرًا سلسلة الهواتف الذكية Galaxy S24 المجهزة أيضًا بميزات الذكاء الاصطناعي.

ويشير تقرير Economic Daily News (باللغة الصينية) إلى أن شركة Apple ستقوم بترقية شرائح A18 المزعومة – المتوقع وصولها إلى سلسلة iPhone 16 – باستخدام محرك عصبي تمت ترقيته، وإلى جانب معالج الهاتف المحمول A18، من المتوقع أيضًا أن تتميز شرائح M4 من الجيل التالي من Apple بمحرك عصبي جديد مزود بعدد أكبر من النوى "بشكل ملحوظ".

وتم تجهيز أحدث موديلات iPhone 15 بمحرك عصبي يحتوي على 16 نواة، وكان هذا هو الحال بالنسبة لسلسلة iPhone 14 وiPhone 13 وiPhone 12، وفي الوقت نفسه، تتميز طرازات iPhone 11 وiPhone XS بمحرك عصبي ثماني النواة، في حين أن سلسلة iPhone 8 الأقدم تحتوي على نواتين فقط للمحرك العصبي.

ويمكن أن يكون العدد المتزايد من النوى هو السبب في أن بعض ميزات الذكاء الاصطناعي المُشاع عنها والتي تأتي مع تحديث iOS 18 ستقتصر على أحدث سلسلة iPhone 16، ومع ذلك، تجدر الإشارة أيضًا إلى أن شركة Apple تمكنت من تحسين أداء محركها العصبي على طرز iPhone الحديثة دون زيادة العدد الأساسي.

وقال مارك جورمان من بلومبرج في نوفمبر الماضي، إنه من المتوقع أن يساعد تحديث iOS 18 شركة آبل في بيع جيلها القادم من الهواتف الذكية، وأكدت الشركة أيضًا أنها تعمل على ميزات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن خلفاء هواتف iPhone 15 وiPhone 15 Plus وiPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max في النصف الثاني من عام 2024.