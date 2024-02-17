تكنولوجيا: جوجل تبدأ في طرح أول معاينة للمطورين لنظام Android 15

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم إصدار أول إصدار معاينة للمطورين من نظام Android 15 اليوم، والذي يتميز بتحسينات طفيفة في الخصوصية وميزات جديدة.

ونظرًا لأنه مصمم خصيصًا للمطورين، فقد لا يكون مناسبًا للاستخدام في نفس اليوم، لذا من الأفضل الانتظار قليلاً إذا كنت تريد تجربته على جهاز Pixel الخاص بك.

أعلنت جوجل أنها قد تطلق النسخة التجريبية العامة بين شهري مارس وأبريل. سيسمح لك Android 15 بالتحكم بشكل أكبر في الإعلانات التي تراها بطريقة أكثر تفصيلاً.

كما قد تمت إضافة قائمة جديدة باسم “الإعلانات” ضمن قسم “الخصوصية والأمان” في الإعدادات، حيث يمكنك التحقق من التطبيقات التي تتتبع نشاطك على هاتفك لعرض الإعلانات.

ويمكن لبعض التطبيقات تقديم إعلانات مخصصة من خلال تتبع نشاطك على هاتفك. وباستخدام FLEDGE API في Android 15، يمكنك الآن منع التطبيقات من تتبعك.

هذا لا يعني أنه ستتم إزالة الإعلانات الموجودة على جهازك بالكامل، ولكنه يضمن عدم مشاركة بياناتك مع التطبيق التابع للجهة الخارجية الذي تم اختياره.

هناك ميزة أخرى جديدة في Android 15 هي القدرة على إجراء تسجيل جزئي للشاشة. فبدلاً من تسجيل الشاشة بأكملها أو عرضها أثناء تسجيل الشاشة، يمكنك الآن تسجيل جزء معين فقط من التطبيق. يمكن أن يكون هذا مفيدًا للمستخدمين الذين يسجلون شاشة هواتفهم بشكل متكرر أو يضطرون إلى عرض شاشة هواتفهم أثناء مكالمة فيديو.

هناك تحسن آخر مرحب به وهو أن جوجل تعمل أخيرًا على تحسين الكاميرا بشكل أفضل لتطبيقات الجهات الخارجية.

ستتم الآن معالجة الصور الملتقطة في بيئة منخفضة الإضاءة في الوقت الفعلي، مما يمنحك معاينة ساطعة متزامنة، تمامًا كما تظهر بعد النقر على زر الغالق. ويمكن لتطبيقات الجهات الخارجية أيضًا الاستفادة من صور المعاينة المحسنة.

وأخيرًا، سيكون Android 15 متاحًا لهواتف Pixel 6a و Pixel 6 و Pixel 6 Pro و Pixel 7a و Pixel 7 و Pixel 7 Pro و Pixel 8 و Pixel 8 Pro و Pixel Fold و Pixel Tablet.

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