تكنولوجيا: شاومي تعمل مع شركة ARM لتصنيع الشرائح الخاصة بها

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن شركة شاومي ستعمل مع شركة ARM لصنع معالجاتها الخاصة بها. فقد أكد الرئيس التنفيذي لشركة MediaTek بشكل مباشر أن ARM تتعاون مع شاومي في تطوير الشرائح.

وفي حين أن مصدر هذا البيان يأتي من تقرير Counterpoint Research، إلا أنه كان من الصعب العثور على التقرير الأصلي.

وقد ظهرت الأخبار في البداية من خلال Digital Chat Station على موقع Weibo. ووفقا للتقرير، كانت شركة ARM تتعاون سابقًا مع شركة OPPO، لكن المشروع واجه تحديات وتم التخلي عنه في النهاية.

كما كانت هناك تقارير في عام 2022 حول مغامرة شركة OPPO في تصنيع شرائح الهواتف الذكية الخاصة بها باستخدام ARM.

في الأساس، كان من المرجح أن تستخدم شركة OPPO وحدات المعالجة المركزية Cortex ووحدات معالجة الرسوميات Mali من ARM في معالجاتها. ومع ذلك، أوقفت OPPO جهودها في تصميم الشرائح في عام 2023 بسبب الانكماش في سوق الهواتف الذكية العالمية.

والآن بعد أن خرجت شركة شاومي من الصورة، يبدو أن شركة ARM قد وجدت شريكًا جديدًا لشركة شاومي من أجل مجموعة شرائح هواتفها الذكية الخاصة.

سيكون من المثير للاهتمام معرفة من تختاره شركة شاومي لتصميم وتصنيع الشرائح. فعلى سبيل المثال، تعتمد شركة أبل على TSMC لتصنيع شرائح Bionic من السلسلة A، بينما تعتمد جوجل حاليًا على سامسونج في شرائح Tensor.

لذلك سيتعين على شاومي أيضًا اختيار شريكها لهذا المسعى. ستوفر ARM بشكل أساسي القاعدة للمعالجات، وينطوي تطوير الشريحة من الصفر على مجموعة مختلفة من التحديات.

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