شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Epic تقترب من إنشاء متجر ألعاب لمستخدمى أيفون فى الاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت Epic على بعد خطوة واحدة من افتتاح متجر ألعاب iOS الخاص بها في الاتحاد الأوروبي، وكجزء من مراجعة عام 2023 أعلنت Epic Games أن شركة آبل أعادت حساب المطور الخاص بها، ما يعني أنها ستتمكن أخيرًا من السماح للمستخدمين بتنزيل Fortnite على أجهزة iPhone مرة أخرى.

وأعلنت Epic لأول مرة عن خطط لجلب متجر الألعاب الخاص بها و Fortnite إلى نظام التشغيل iOS في يناير، ولكن لم يكن من الواضح ما إذا كانت Apple ستمنحها حساب مطور.

وفي عام 2020، سحبت شركة أبل حساب مطور Epic بعد أن بدأت الشركة في استخدام خيار الدفع داخل التطبيق الخاص بها في إصدار iOS من فورتنايت، مما أثار معركة قانونية طويلة حول ما إذا كان سلوك Apple مخالفًا للمنافسة، ولكن حتى بعد انتهاء التجربة، وعدم ظهور فائز واضح لأي من الشركتين، ما زالت شركة Apple ترفض إعادة حساب مطور Epic.

وقد تغيرت الأمور الآن بعد أن قام الاتحاد الأوروبي بتنفيذ قانون الأسواق الرقمية (DMA)، وتجبر القواعد الجديدة شركة Apple على فتح نظام iOS البيئي الخاص بها لمتاجر تطبيقات الطرف الثالث في الاتحاد الأوروبي، وتقول Epic Games إنها تخطط لفتح واجهة متجر iOS الخاصة بها في الاتحاد الأوروبي هذا العام.

وسيكون هذا أول اعتراف بالتحرك بحسن نية من جانب شركة ابل وسط معركة مكافحة الاحتكار، بمنح Epic Games Switzerland AB حساب مطور لتشغيل Epic Games Store وFortnite في أوروبا بموجب قانون الأسواق الرقمية.