تكنولوجيا: جوجل تعلن عن مبادرة الذكاء الاصطناعي للدفاع السيبراني للحماية من المخترقين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت جوجل انها تستخدم الذكاء الاصطناعي (AI) لمحاربة التهديدات السيبرانية. ويطلق على هذه المبادرة مبادرة الدفاع السيبراني للذكاء الاصطناعي.

تكمن الفكرة في جعل الإنترنت مكانًا أكثر أمانًا للجميع من خلال البقاء متقدمًا بخطوة على المتسللين والهجمات الإلكترونية.

تكمن مشكلة الحفاظ على المساحات الرقمية آمنة هذه الأيام في أن المخترقين يحتاجون فقط إلى العثور على نقطة ضعف واحدة لإحداث المشاكل.

ومن ناحية أخرى، يجب على الأشخاص الذين يدافعون عن العالم الرقمي أن يكونوا مثاليين طوال الوقت، وهو أمر صعب حقًا.

تعتقد جوجل أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في حل هذه المشكلة. فباستخدام الذكاء الاصطناعي، تريد جوجل أن تسهل على خبراء الأمن العثور على التهديدات وإيقافها قبل أن تتحول إلى مشاكل كبيرة.

تتضمن خطة جوجل استخدام الذكاء الاصطناعي لمعرفة متى وأين قد تحدث الهجمات الإلكترونية. فهم يقومون بتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي للتعرف على علامات التهديد السيبراني من خلال النظر في البيانات من جميع أنحاء العالم.

يمكن أن يساعد هذا في إيقاف المخترقين قبل أن يحدثوا أي ضرر. وأحد الأشياء الرائعة التي تفعلها جوجل هو مشاركة أداة صنعتها تسمى Magika.

تم تصميم هذه الاداة لاكتشاف البرامج الضارة، وهي برامج مصممة لإيذاء الأنظمة أو اختراقها. تعد Magika جيدة في تحديد أنواع الملفات الآمنة وتلك غير الآمنة، مما يسهل اكتشاف البرامج الضارة قبل أن تسبب مشاكل.

تعتقد جوجل أيضًا أن مكافحة التهديدات السيبرانية هي جهد جماعي. فهم يدعون الشركات والحكومات إلى العمل معًا ومشاركة المعلومات واستخدام الذكاء الاصطناعي لجعل الإنترنت أكثر أمانًا للجميع.

باختصار، تستخدم جوجل الذكاء الاصطناعي ليس فقط للرد على التهديدات السيبرانية، بل لمنعها ايضًا. تعتبر هذه خطوة كبيرة نحو جعل الإنترنت مكانًا أكثر أمانًا، وتوضح كيف يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق الخير.

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