شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تجبر المعلنين على تغطية رسوم أبل البالغة 30% على إعلانات فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة "ميتا" عن أنها ستبدأ في جعل الشركات والشخصيات المؤثرة تتحمل تكلفة رسوم بنسبة 30% تفرضها أبل عندما يدفعون مقابل الترويج لمنشوراتهم على تطبيقات Facebook وInstagram على منصة iOS.

وفي عام 2022، قامت شركة أبل بتحديث سياسة متجر التطبيقات الخاصة بها لتطبيق التخفيض بنسبة 30 % الذي تتطلبه عمليات الشراء الرقمية على المنشورات المعززة، مدعية أنها كانت عمليات شراء داخل التطبيق فعليًا، و يقوم ميتا الآن بتمرير هذه التكلفة الإضافية إلى المعلنين، وفقا لتقرير انجادجيت .

وبدءًا من وقت لاحق من هذا الشهر في الولايات المتحدة وفي أسواق أخرى في وقت لاحق من هذا العام، ستتولى شركة Apple مسؤولية فوترة المنشورات المعززة من خلال التطبيقات، و عندما تصبح الرسوم البالغة 30 % قابلة للتطبيق، وسيكون الأمر أكثر تكلفة بالنسبة للمعلنين للدفع مقابل المنشورات التي يتم ترويجها على تطبيقات Instagram وFacebook iOS ، ويمكنهم الالتفاف حول رسوم Apple من خلال تصفح الويب عبر الهاتف المحمول أو سطح المكتب بدلاً من ذلك.

وتقول ميتا إن يديها مقيدة، حيث يتعين عليها إما اللعب وفقًا لقواعد Apple أو إزالة ميزة النشر المعزز من تطبيقات iOS الخاصة بها. وكتبت الشركة في منشور بالمدونة: "لا نريد إزالة القدرة على تعزيز المنشورات، لأن هذا من شأنه أن يضر الشركات الصغيرة من خلال جعل الميزة أقل قابلية للاكتشاف وربما يحرمهم من وسيلة قيمة للترويج لأعمالهم".

وسيحتاج أولئك الذين لا يمانعون في دفع مبالغ إضافية للترويج للمشاركات عبر تطبيقات iOS إلى إجراء عملية دفع مختلفة أيضًا، و سيتعين عليهم إضافة أموال مدفوعة مسبقًا إلى حساباتهم والدفع مقابل المنشورات المعززة قبل نشرها بدلاً من دفعها بعد تشغيل الإعلانات.

وإذا أضاف المعلنون أموالًا مدفوعة مسبقًا من خلال تطبيقات Facebook أو Instagram iOS، فسيخضعون لرسوم خدمة Apple بنسبة 30 %، وبدلاً من ذلك، يمكنهم إضافة أموال إلى حساب ميتا الخاص بهم على سطح المكتب أو الويب عبر الهاتف المحمول، وبهذه الطريقة يقول ميتا يمكنهم استخدام الأموال لتعزيز المنشورات "من أي أداة، بما في ذلك تطبيقات Instagram أو Facebook iOS، دون تكبد رسوم"