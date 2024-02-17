شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تختبر ميزة جديدة للتحدث بدلاً منك.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختبر شركة جوجل ميزة جديدة تسمى "Talk to a Live Representative" والتي تسمح للمستخدمين بتقليل أوقات الانتظار عند الاتصال بإحدى خدمات العملاء الخاصة بأي شركة، إعلامك عندما يكون هناك إنسان حقيقي متاح لك لتتحدث إليه ويتحدث معك، وقد تم رصد الاختبار المتوفر الآن كميزة تجريبية لـ Google Search Labs، بواسطة مستخدم X ستيرلنج .

وكما لاحظ موقع 9to5Google، فإن هذه الميزة تشبه إلى حد كبير ميزة "Hold for Me" الخاصة بهاتف Pixel، ولكن مع ميزتين رئيسيتين.

أولاً: إنه متوفر في جميع الهواتف وليس فقط Pixel 3 والإصدارات الأحدث ، وثانيًا، يعرض خيار "التحدث إلى ممثل مباشر" إجراء اتصال استباقي بالشركة نيابةً عنك، بدلاً من أن يكون شيئًا يمكنك تمكينه بمجرد إجراء مكالمة بالفعل ووضعها في الانتظار، وفقا لتقرير theverge.

ويمكنك الوصول إلى الميزة من خلال البحث عن رقم دعم العملاء الخاص بالشركة، وعند هذه النقطة ستعرض جوجل زر "طلب مكالمة" إذا كانت الشركة مدعومة، وفقًا لتقارير 9to5Google .

وتشمل الشركات المدعومة مجموعة مختارة من شركات الطيران الأمريكية وشركات الاتصالات وتجار التجزئة والتأمين وشركات الخدمات الأخرى، ويمكنك تحديد سبب مكالمتك، وستقوم جوجل بتوفير تحديثات عبر الرسائل القصيرة SMS حول التقدم الذي تم إجراؤه قبل الاتصال بك عندما يكون هناك مندوب متاح لك للتحدث معه.

الميزة التجريبية متاحة في الولايات المتحدة عبر تطبيق جوجل على نظامي iOS وAndroid بالإضافة إلى سطح مكتب Chrome، حسبما يشير موقع 9to5Google .