شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يخفض الحد الأدنى لسن مستخدميه لـ 13 عاما.. وخبراء يصفون الخطوة بـ"الإهمال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت شركة واتساب بتخفيض الحد الأدنى لسن مستخدميها في عشرات البلدان، بما في ذلك المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وكان عمر الطفل في السابق 16 عامًا في بعض البلدان، ولكن تم تقليص حاجز السن بشكل كبير في خطوة وصفها الخبراء بأنها "إهمال".

وفى السابق، لم يكن الحد الأدنى للعمر الذي يمكنك استخدام واتساب فيه موحد عالميًا في جميع أنحاء العالم، فعلى سبيل المثال، في الولايات المتحدة، كان الحد الأدنى للسن هو 13 عامًا، بينما في المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، كان عمره 16 عامًا.

ولكن اعتبارًا من اليوم انخفض عمر تطبيق واتساب المملوك لشركة Meta إلى 13 عامًا في جميع البلدان، وفقا لتقرير ذا صن، وقالت واتساب في بيان : "نحن نقوم بتحديث شروط الخدمة الخاصة بنا ونجري التغييرات ذات الصلة على سياسة الخصوصية الخاصة بنا لتعكس أن الحد الأدنى لسن استخدام واتساب في المملكة المتحدة سيتم تغييره من 16 إلى 13 عامًا".

وسيضمن هذا التحديث حدًا أدنى متسقًا للعمر على واتساب على مستوى العالم"، وأضاف واتساب: "لن يكون هناك أي تغيير في الخدمات التي تتلقاها، "كما هو الحال دائمًا، تظل رسائلك ومكالماتك الشخصية مشفرة من طرف إلى طرف.

لا يمكن لأي شخص آخر، ولا حتى واتساب ، قراءتها أو الاستماع إليها، كان الحد الأدنى للسن في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي هو 13 عامًا حتى عام 2018، عندما تم رفعه إلى 16 عامًا استجابةً لتشريعات حماية البيانات.

وقبل اليوم كان سن الدخول إلى الواتساب 13 عامًا في معظم دول العالم، وهو أيضًا الحد الأدنى الحالي لسن العديد من خدمات الإنترنت حول العالم، بما في ذلك خدمات المراسلة الأخرى مثل Signal وViber.

وقال راني جوفندر، كبير مسؤولي سياسات سلامة الأطفال عبر الإنترنت في NSPCC، إن فتح تطبيق واتساب لعدد أكبر من الأطفال الصغار قبل وضع تدابير السلامة يعد أمرًا مهملاً ومثيرًا للقلق.