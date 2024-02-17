شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قمر صناعى يصطدم بالأرض الأربعاء ولا يمكن تحديد مكان وصوله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيعود قمر صناعي متعطل إلى الأرض الأسبوع المقبل، وليس لدى العلماء أى فكرة عن مكان هبوطه، وتتوقع وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) عودة القمر الصناعي الأوروبي للاستشعار عن بعد (ERS-2) إلى الغلاف الجوي فى يوم الأربعاء المقبل (21 فبراير).

ووفقا لما ذكره موقع "the mirror"، تصف وكالة الفضاء الأوروبية عودة ERS-2 بأنها "طبيعية" لأنه لم يعد من الممكن التحكم في القمر الصناعي.

ولعل القوة الوحيدة التي تتسبب في اضمحلال مدار ERS-2 هي السحب الجوي، والذي يتأثر بالنشاط الشمسي غير المتوقع.

تقول وكالة الفضاء الأوروبية: "على الرغم من أننا نستطيع التنبؤ بعودة الدخول في غضون أيام قليلة، إلا أنه من غير الممكن التنبؤ بالضبط متى وأين سيعود القمر الصناعي إلى الدخول قبل مداراته القليلة الأخيرة"، مضيفة "بينما نقترب من يوم العودة، سنكون قادرين على التنبؤ بالوقت والمكان بمزيد من اليقين".

وأوضحت وكالة الفضاء، "أثناء العودة إلى الغلاف الجوي، سينقسم القمر الصناعي إلى أجزاء، وسيحترق معظمه، وتعد المخاطر المرتبطة بعودة دخول الأقمار الصناعية منخفضة للغاية."

عندما تم إطلاقه في أبريل 1995، كان ERS-2 أكثر المركبات الفضائية تطورًا لرصد الأرض على الإطلاق في أوروبا، جنبًا إلى جنب مع ERS-1 المتطابق تقريبًا، جمع ثروة من البيانات القيمة عن أسطح الأرض والمحيطات، وتم استدعاؤه لرصد الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات الشديدة أو الزلازل في الأجزاء النائية من العالم.