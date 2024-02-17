شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج يكشف أسباب قيام شركات التكنولوجيا بتسريح العمال حاليًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لدى مارك زوكربيرج نظرية حول سبب عدم تباطؤ عمليات تسريح العمال في مجال التكنولوجيا: تدرك الشركات أنه على الرغم من كون هذه العملية مؤلمة، إلا أن هناك فوائد لكونك "أصغر حجمًا"، ففي مقابلة مع البودكاست الخاص بـ Morning Brew Daily والتي نُشرت يوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي لشركة Meta إن الشركات لا تزال تتكيف مع حقبة ما بعد الوباء، كما ناقش المنافسة مع شركة آبل، من بين مواضيع أخرى في مقابلة واسعة النطاق.

طفرة الذكاء الاصطناعي قال زوكربيرج في المقابلة عندما سئل عما إذا كانت تسريحات العمال في مجال التكنولوجيا لها علاقة بطفرة الذكاء الاصطناعي: "فيما يتعلق بتسريح العمال وأشياء من هذا القبيل، أعتقد في الواقع أن ذلك كان بسبب الشركات التي تحاول التغلب على كوفيد".

ماذا يأتي بعد ذلك وقال زوكربيرج إن الشركات لم تعد تقلص حجم موظفيها لمجرد الإفراط في التوظيف، بل إنها تدرك الآن أنه يمكن أن يكون هناك فوائد من أن تكون أصغر حجمًا، وقال زوكربيرج إنه على الرغم من أن الكثير من شركات التكنولوجيا كانت مترددة في إجراء التخفيضات في البداية، إلا أنها أدركت أن ذلك لا يعني النهاية.

الموجة الأولىخلال الوباء، ارتفعت مبيعات التجارة الإلكترونية إلى أعلى المستويات، ما أدى إلى تحقيق مكاسب كبيرة في الإعلان عبر الإنترنت، ولكن مع عودة الناس إلى المتاجر وتعديل الاقتصاد، انحسر نمو المبيعات وعادت أسعار الإعلانات إلى الأرض، وأدركت العديد من الشركات، بما في ذلك شركة ميتا، أنها قامت بتوظيف أكثر من اللازم واضطرت إلى إجراء تخفيضات كبيرة، وكانت تلك هي الموجة الأولى من تسريح العمال.

وقال زوكربيرج في المقابلة، متحدثًا على وجه التحديد عن تسريحات ميتا السابقة للوظائف: "من الواضح أن الأمر كان صعبًا حقًا، لقد افترقنا مع الكثير من الأشخاص الموهوبين الذين نهتم بهم"، "ولكن في بعض النواحي، فإن التحول إلى نوع أصغر حجمًا يجعل الشركة أكثر فعالية".

ومنذ أن قامت شركة ميتا بتخفيض عشرات الآلاف من موظفيها بدءاً بـ "عام الكفاءة" الذي أعلنه زوكربيرج، عادت الشركة من جديد، مع ارتفاع أسهمها إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

طبقات إدارية أقل لقد قام زوكربيرج بتقطيع طبقات الإدارة كجزء من حملة الكفاءة هذه. يقوم Instagram بإزالة مديري البرامج الفنية ويتم تقليص هذا الدور أيضًا عبر أجزاء أخرى من Meta.

وقال زوكربيرج خلال تدوينه الصوتي Morning Brew إن الشركات اليوم لا تزال في وضع التفكير بشأن الكفاءة. يفكر الكثيرون في إعادة هيكلة الشركة، وتسوية مستويات الإدارة، والانتقال إلى نموذج أصغر حجمًا، وقد واصلت شركات مثل مايكروسوفت وجوجل تقليص حجمها على الرغم من الأرباح القوية. وقد ذكر عدد من الرؤساء التنفيذيين في شركات مثل أمازون خططًا لإعادة هيكلة الشركة والاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي.

لكن زوكربيرج قال إنه لا يعتقد أن الذكاء الاصطناعي يشكل جزءًا كبيرًا من المعادلة، وقال الرئيس التنفيذي: "بالنسبة لنا على الأقل، لم تكن عناصر الذكاء الاصطناعي دافعًا رئيسيًا لذلك". "لقد كان الأمر أشبه في البداية بالمبالغة في البناء ومن ثم الشعور بالرغبة في القيام بأفضل عمل ممكن من خلال إنشاء شركة بسيطة."

منافسة أبل تحدث زوك أيضًا عن التنافس الشديد بين ميتا وأبل، هناك خلاف بين زوكربيرج والرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، يعود إلى عدة سنوات حتى الآن. وتتسابق الشركات لتصبح المنصة المهيمنة للواقع الافتراضي، والواقع المعزز، وما تسميه أبل الحوسبة المكانية.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، انتقد زوك نظارات Vision Pro من Apple في مراجعة نشرت عبر الإنترنت، وقال خلال برنامج Morning Brew podcast: "أنا آخذ شركة Apple على محمل الجد". "أعتقد أنها شركة جيدة، إنهم يقومون بعمل جيد."

وقال زوك إن شركة آبل من المرجح أن تعمل على تحسين سماعات الرأس الخاصة بها، ولكن من المحتمل أن تتحرك ميتا بشكل أسرع، لقد نظر أيضًا إلى تاريخ الحوسبة ووصف كيف تفوز أحيانًا المنصات المغلقة مثل نظام التشغيل iOS من Apple.

وقال زوك: "لكن هذه ليست الطريقة التي تسير بها الأمور دائماً"، مشيراً إلى أن النهج المنفتح الذي اتبعته مايكروسوفت في التعامل مع أجهزة الكمبيوتر الشخصية قد انتصر في التسعينيات، وقال "لا أعتقد أن المستقبل مكتوب على هذا بعد".